Les Enfants de l'Ombre : Briser le Tabou des enfants Illégitimes aux Comores

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0 0 14 avril 2026 2026-04-14T10:30:00+02:00 Modifier ce post

Les Enfants de l'Ombre : Briser le Tabou des enfants Illégitimes aux Comores. Je lance un appel solennel aux hommes qui ont des enfants hors mariage :

Les Enfants de l'Ombre : Briser le Tabou des enfants Illégitimes aux Comores


Chers amis,

Les Enfants de l'Ombre : Briser le Tabou des enfants Illégitimes aux Comores

Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet très sensible, mais qui nous concerne tous, directement ou indirectement : celui des enfants illégitimes. Aux Comores, ces enfants sont souvent appelés "batards" et sont victimes de marginalisation, voire de privation de certains droits fondamentaux.

Je me souviens d'un incident choquant qui a eu lieu en 1995 à Tsidje, où un jeune a été empêché de diriger la prière simplement parce qu'il était considéré comme un "batard" par un notable de la ville. Cet exemple montre à quel point ces enfants sont stigmatisés et exclus de la société.

Ces enfants subissent une triple peine : ils n'ont pas de nom de famille, ils sont privés d'éducation et de soins adéquats, et ils sont marginalisés. C'est injuste et contraire aux principes de l'Islam, qui stipule que nul ne paiera le péché commis par une autre personne.

Je lance un appel solennel aux hommes qui ont des enfants hors mariage : reconnaissez-les et prenez soin d'eux. Allah déteste le péché, mais il est également un pardonneur. Le vrai péché est d'abandonner un enfant, pas de s'en occuper.

Il est temps de briser ce tabou et de donner à ces enfants la place qui leur revient dans notre société. Donnons-leur un nom, une éducation et un avenir.

Mistoihi Abdillahi, Écrivain et Sociologue

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