Guerre au Moyen-Orient : le détroit d’Ormuz fermé de nouveau par l’armée iranienne. Peu avant, samedi, Donald Trump a affirmé que « le blocus continue

Guerre au Moyen-Orient : le détroit d’Ormuz fermé de nouveau par l’armée iranienne en raison du blocus américain







Peu avant, samedi, Donald Trump a affirmé que « le blocus continuera » sur les ports iraniens si aucun accord de paix n’est conclu avec Téhéran et a menacé de ne pas prolonger le cessez-le-feu. Le détroit d’Ormuz avait été rouvert complètement vendredi pour les navires commerciaux. Peu avant, samedi, Donald Trump a affirmé que « le blocus continuera » sur les ports iraniens si aucun accord de paix n’est conclu avec Téhéran et a menacé de ne pas prolonger le cessez-le-feu. Le détroit d’Ormuz avait été rouvert complètement vendredi pour les navires commerciaux.





L'Iran dit avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz mettant en cause le blocus américain





Dans un communiqué relayé par l'agence Tasnim, le porte-parole du quartier général central Khâtam al-Anbiyâ a annoncé que l'Iran plaçait de nouveau le détroit d'Ormuz sous restrictions.





"La République islamique d’Iran, fidèle aux accords précédents, a consenti, dans le cadre des négociations menées de bonne foi, à autoriser le passage d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz de manière contrôlée. Mais malheureusement, les Américains, avec leurs multiples manquements répétés qu’ils ont dans leur historique, continuent de piller et de pratiquer la piraterie sous le couvert de ce qu’ils appellent prétendument un blocus", est-il écrit.





Avant de poursuivre: "c'est pourquoi le contrôle du détroit d’Ormuz est revenu à l’état antérieur et ce détroit stratégique est placé sous la gestion et le contrôle strict des forces armées."





Selon cette déclaration, "tant que les États-Unis ne mettront pas fin à la restriction complète de la libre circulation des navires en partance d'Iran vers leur destination et de leur destination vers l'Iran, la situation du détroit d'Ormuz restera sous un contrôle strict et inchangé par rapport à l'état précédent". LeMonde avec AFP