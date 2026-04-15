Grève prolongée à l’Hôpital El-Maarouf : le Personnel maintient la pression depuis deux mois

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0 0 15 avril 2026 2026-04-15T16:06:00+02:00 Modifier ce post

Grève prolongée à l’Hôpital El-Maarouf : le Personnel maintient la pression depuis deux mois. Malgré plusieurs tentatives de médiation entre les repré

Grève prolongée à l’Hôpital El-Maarouf : le Personnel maintient la pression depuis deux mois


Grève prolongée à l’Hôpital El-Maarouf : le Personnel maintient la pression depuis deux mois

Depuis maintenant deux mois, les grévistes du Centre hospitalier national (CHN) El-Maarouf poursuivent leur mouvement de protestation, paralysant en partie le fonctionnement de cet établissement de référence aux Comores.

À l’origine de cette grève, les agents contractuels dénoncent des conditions de travail jugées précaires ainsi qu’un traitement salarial inéquitable par rapport à celui de leurs collègues fonctionnaires. Ils réclament notamment une revalorisation de leurs salaires, le paiement régulier de leurs émoluments, ainsi qu’une meilleure gestion de leur carrière, tout particulièrement en matière de retraite.

​Malgré plusieurs tentatives de médiation entre les représentants du personnel et les autorités compétentes, aucune issue favorable n’a encore été trouvée. Le dialogue reste tendu et les grévistes affirment leur détermination à maintenir le mouvement jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications.

​Cette situation n’est pas sans conséquences pour les usagers. De nombreux patients sont confrontés à des retards de prise en charge, voire à une réduction de l’offre de soins dans certains services de l’hôpital. Cette crise persistante suscite l’inquiétude de la population, dans un contexte où l’accès à la santé demeure un enjeu majeur.

​Face à ce blocage, des voix s’élèvent au sein de la société civile pour appeler à un dialogue constructif et à une résolution rapide du conflit, afin de garantir la continuité des soins et de préserver la stabilité du système de santé comorien.

Bena Abdou Moindze
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

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