Coopération internationale : de l’urgence alimentaire au défi du développement. Dans de nombreux cas, les formes de coopération varient selon les prio

Coopération internationale : de l’urgence alimentaire au défi du développement







La coopération bilatérale est souvent présentée comme un symbole de solidarité entre nations. Elle peut, lorsqu’elle est bien pensée, devenir un levier puissant de transformation économique et sociale. Mais elle peut aussi, lorsqu’elle reste prisonnière de logiques unilatérales, entretenir des malentendus profonds entre donateurs et partenaires. La coopération bilatérale est souvent présentée comme un symbole de solidarité entre nations. Elle peut, lorsqu’elle est bien pensée, devenir un levier puissant de transformation économique et sociale. Mais elle peut aussi, lorsqu’elle reste prisonnière de logiques unilatérales, entretenir des malentendus profonds entre donateurs et partenaires.





Dans de nombreux cas, les formes de coopération varient selon les priorités des pays donateurs. Certains investissent dans des infrastructures durables, routes, hôpitaux, écoles, ou soutiennent des secteurs stratégiques comme l’éducation, la santé ou la recherche. D’autres privilégient des aides financières ou des transferts de compétences, contribuant à renforcer les capacités locales.





À côté de ces approches, il existe une autre forme de coopération, plus visible mais plus ponctuelle : l’aide alimentaire ou symbolique.





C’est dans ce cadre que s’inscrivent certaines contributions de l’Arabie Saoudite, souvent matérialisées par l’envoi de dattes, de viande issue de sacrifices rituels ou de livres religieux. Ces dons, qui répondent à des logiques culturelles et spirituelles légitimes, ont leur utilité dans des contextes précis, notamment lors de périodes particulières.





Mais une question mérite d’être posée avec clarté : peuvent-ils constituer, à eux seuls essentiellement, une politique de coopération à la hauteur des enjeux de développement ?





Votre mémoire, ici, rappelle une scène fondatrice, presque une leçon politique. Aux lendemains de l’indépendance des Comores, un cargo soviétique chargé de denrées alimentaires accoste. Le geste pouvait sembler généreux, presque providentiel. Pourtant, le président Ali Soilihi en décide autrement. Il refuse l’aide, non par orgueil, mais par principe : lorsqu’il s’agit d’assistance, disait-il en substance, c’est au pays de formuler ses besoins, et non au donateur d’imposer ses réponses.





Cette posture, rare et exigeante, posait déjà les bases d’une coopération digne : une coopération qui commence par l’écoute, et non par la projection.





Car le développement ne se limite pas à répondre à des besoins immédiats. Il suppose une vision à long terme, des investissements structurants, et surtout une attention réelle aux priorités exprimées par les pays partenaires. Il implique de renforcer les systèmes éducatifs, d’améliorer l’accès aux soins, de soutenir l’innovation et de favoriser l’autonomie économique.





Or, lorsque la coopération repose principalement sur des contributions de consommation immédiate, aussi utiles soient-elles à court terme, elle risque de rester en marge de ces dynamiques structurantes.





Le débat ne porte donc pas sur la légitimité de ces dons, mais sur leur place dans une stratégie globale. Une coopération efficace ne peut se construire uniquement à partir de ce que le donateur est en mesure d’offrir ; elle doit avant tout répondre à ce dont le partenaire a réellement besoin.





Dans cette perspective, le rôle d’un pays aux capacités financières importantes comme l’Arabie Saoudite pourrait être déterminant. Son engagement dans des projets structurants, qu’il s’agisse d’éducation, de santé, de formation ou de recherche, aurait un impact durable et mesurable, bien au-delà des actions ponctuelles.





Enfin, la responsabilité est également partagée. Les pays bénéficiaires ont tout intérêt à clarifier leurs priorités, à porter une vision cohérente de leur développement, et à orienter la coopération vers des projets à fort impact.





La coopération internationale ne doit pas être un simple geste de générosité. Elle doit être un partenariat exigeant, fondé sur la réciprocité, la lucidité et l’ambition.





Car au-delà de l’aide apportée aujourd’hui, c’est la capacité à construire demain qui doit guider chaque engagement.





Dini Nassur