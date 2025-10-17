Rencontre de haut niveau : Une vision partagée pour la Nation. Une rencontre d’échanges francs, cordiaux et empreints de patriotisme, fidèle à la tra
Rencontre de haut niveau : Une vision partagée pour la Nation
Ce 17 octobre 2025, Son Excellence le Président de la République a reçu en audience l’ancien Ministre Djaanfar Salim Allaoui.
Une rencontre d’échanges francs, cordiaux et empreints de patriotisme, fidèle à la tradition d’un dialogue constructif entre esprits d’État.
À travers un plan de réflexion élargi, plusieurs sujets d’intérêt national ont été abordés, traduisant la volonté commune d’œuvrer pour la consolidation des institutions, le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite d’une vision durable pour l’avenir des Comores.
Cette entrevue illustre, une fois de plus, la hauteur de vue et la maturité politique de deux figures engagées dans la quête permanente d’un horizon comorien plus stable, prospère et uni.
Djaanfar Salim Allaoui
