L'artiste Titi le fourbe est inculpé pour trouble à l'ordre public par le biais d'un système informatiq.Titi le fourbe risque jusqu'à 5 ans de prison.

L'artiste Titi le fourbe est inculpé pour trouble à l’ordre public par le biais d’un système informatique et risque jusqu’à 5 ans de prison s’il est reconnu coupable. 

Arrêté le 23 septembre 2025 à l’Aéroport International Prince Said Ibrahim, Titi le fourbe  se trouve actuellement à la prison de Moroni. Abdou Moustoifa

