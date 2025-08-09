Elle offre son bébé à sa co-épouse. La même année, contre toute attente, la première épouse contracte une grossesse. C'était comme un cadeau du ciel !

L'histoire que je vais vous raconter m'a profondément ému. Elle s'est passée à Wani sur l'île d'Anjouan. En effet, il y a plusieurs années, malgré les traitements qu'il a suivi, un couple ne parvenait pas à concevoir.





Un beau jour la femme demande à son mari, comme il est permis en Islam, d'épouser une deuxième femme pour chercher une descendance. Chose que peu de femmes supportent. L'homme accepte la proposition de son épouse et marie une femme de la même ville. Quelques temps après, cette dernière tombe enceinte.





La même année, contre toute attente, la première épouse contracte une grossesse. C'était comme un cadeau du ciel ! Elle était enceinte d'une fille. Un miracle ! Comme si, de la grossesse de la seconde femme, le Seigneur en a fait sa délivrance !





La seconde épouse mets au monde un petit garçon. Des mois s'écoulent. Elle part rendre visite à sa co-épouse. Laquelle s'aperçoit que la visiteuse est venue avec son bébé : «Je suis venu t'offrir cet enfant pour que tu l'élèves comme celui que tu portes» annonce t'elle. «Jamais je ne viendrais la revendiquer. Il est à toi», rassure la seconde femme.





Peu de temps après, la première femme accouche d'une jolie petite fille unique ! Elle n'a pas enfanté d'autres. Cadeau du ciel ? Depuis, plus de 18 ans après les deux enfants vivent sous le même toit avec les soins de leur mère qui, je suis sûr, lira ce post car elle me suit sur Facebook. Morale : Votre bonheur est peut-être lié à celui de votre prochain. Pensez-y !





Dhoulkarnaine Youssouf