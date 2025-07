Hommage Éloquent de Samia Suluhu Hassan, Président de la République Unie de Tanzanie







Aujourd'hui pour les 50 d'Indépendance de mon Pays les Comores, j'ai suivi un discours émouvant et empreint de diplomatie de la Présidente, Samia Suluhu Hassan, de la République Unie de Tanzanie, qui a su capturer l'essence de notre histoire commune et de nos luttes pour l'indépendance des Comores.





Elle a rendu un hommage vibrant aux fervents artisans de notre indépendance, mettant en lumière le courage et le dévouement de ceux qui ont œuvré sans relâche pour bâtir les fondations de notre liberté. Un moment particulièrement touchant fut lorsque Madame Rabiata Mohamed, souvent oubliée, a été mentionnée. Son engagement et sa détermination méritent d'être célébrés et rappelés dans nos mémoires.





Le discours en langue Swahili sans traduction pour les comoriens, a également souligné la beauté du Swahili, notre langue de connexion. Elle représente bien plus qu'un simple moyen de communication ; elle est le fil qui tisse ensemble nos cultures et nos histoires, renforçant le lien indéfectible entre les Peuples de la République Unie de Tanzanie et de l'Union des Comores.





Samia Suluhu Hassan a su évoquer des valeurs partagées qui unissent nos deux nations : solidarité, respect et fraternité. Dans un monde en constante évolution, il est impératif que nous continuions à bâtir sur ces fondations solides, en cultivant notre amitié et en forgeant un avenir prospère ensemble.





Je suis profondément inspiré par son message et je suis convaincu que, grâce à notre unité et notre engagement commun, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous. mes sincères et chaleureuses félicitation vont à l'endroit de la Mission tanzanienne à Moroni, Azhar Mohamed Soulaimana, d'avoir contribuer à faire un discours qui a fait voir comme si la Présidente passe 3 jours à Moroni et 4 jours à Dar-Es-Salam chaque semaine.





Hassani Ibrahim