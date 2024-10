Affaire Koimbani Oichili : Chabane Bourhane envoyé à la prison de Moroni

AFFAIRE CHABANE BOURHANE, PARLONS-EN SÉRIEUSEMENT







Ce n'est toujours pas aisé, le fait d'être pris dans l'étau qui se resserre entre dire ou se taire sur ce que l'on pense, rendre public son avis, son jugement sur une affaire impliquant un des nôtres. Je prie à ce que les petites voix qui ont souvent comme arguments la culture et le talent de l'insulte, de ne pas privilégier cette voix pas catholique mais de commenter avec des arguments solides et vérifiés. Je m'excuse car je vais devoir être long pour faire la lumière de cette affaire dont le cadre privé nous met parfois mal à l'aise pour en parler.





Il y a quelques semaines, nous avions révélé une affaire de courrier sous forme de plainte dont l'auteur est le radiologue Chabane Bourhane natif de Koimbani, lui-même notable à Koimbani et intellectuel. Dans ce courrier dont Djamaan Radio a eu une copie, l'auteur s'était plaint à un juge du Tribunal de Moroni, suite selon lui d'être victime de "persécutions" à Koimbani. En cause ? - Son engagement contre des violences sexuelles dans la communauté.





En désignant des personnes (Soilihi Aboudou, Ibrahima Chéha, Djaé Ahamada et autres), M. Chabane Bourhane savait qu'un jour l'affaire allait être versée au public. Ce qui est le cas depuis. Mais qu'en est-on ? Retour sur l'un des épisodes qui agitent le débat communautaire et au-delà même des frontières.





LES FAITS





Les 4 et 5 octobre 2024, deux événements qui semblaient ne pas avoir de lien entre eux avaient secoué l'actualité koimbanienne :





1. D'une part, les révélations de Fcbk FM qui avait affirmé dans son édition de jeudi 3 octobre qu'un contentieux aurait opposé Koimbani à l'ancien Garde des Sceaux, Djaé Ahamada Chanfi. Ces fausses accusations avaient suscité une déclaration immédiate et calibrée de la part des Koimbaniens qui avaient fait bloc dans un communiqué vidéo, vendredi 4 octobre. Dans cette communication, la ville de Koimbani s'est montrée encore leader pour la cohésion sociale communautaire et donneuse de leçon aux médias comoriens.





2. D'autre part, et c'est le second point, 24 heures après, le 5 octobre, nous vous avions révélé l'existence du courrier plainte ci-dessus cité. De ce second point, nous avions essayé, le 6 octobre, avec nos analyses de comprendre un lien possible entre la fausse information donnée par la plateforme d'Abdallah Agwa et ce fameux courrier, si ce dernier a été "lu à l'envers". Le long silence qui s'en est suivi après, témoigne non seulement de la sensibilité que l'on voudrait coller à cette affaire mais aussi d'une lâcheté manifeste chez certains. Sinon quelle suite donner à cette double affaire maladroitement liée ? Où en est-on avec les révélations de Agwa qui avait juré sur l'exactitude de ses fausses informations ?





UN POINT-PRESSE PENDU





Où en est-on avec le point-presse qui était censé faire le point sur la situation ? Le 10 octobre, une décision a été prise annonçant le report du point-presse prévu vendredi 11 octobre, évoquant (on peut comprendre) les funérailles à Mitsoudjé de la sœur du président. Mais aucune date n'a été dévoilée depuis. Les organisateurs restent muets et pourquoi ? Un silence communiquant sur la sensibilité de l'affaire ? Mais que faire de la communication officielle koimbanienne déjà faite depuis ? Cette rencontre avec la presse serait-elle victime des sensibilités des uns et des autres ? Mais quelles sensibilités en fait ? Celles qui nous partageraient entre ceux qui se rangeraient d'un côté pour Chabane et de l'autre pour ceux qui se seraient rangés du côté officiel koimbanien ? Y a-t-il à prendre position sur cette affaire où à analyser pour un dénouement de cette crise qui va encore loin ?





CHABANE BOURHANE EN PRISON





Depuis près de deux semaines, Chabane Bourhane est retenu à la prison de Moroni. Parallèlement à ça, une initiative a été prise par des personnes tierces dont certains citoyens de Koimbani sur place et à l'étranger lançant une pétition. Selon eux, cet emprisonnement de Chabane Bourhane n'est que le résultat d’une persécution collective. Doit-on nous rappeler que l'affaire ayant fait objet de l'arrestation du radiologue, contrairement à ce que l'on véhicule ici et là, n'a rien à voir avec la plainte du 2 octobre ?





C'est à la suite d’une autre affaire judiciaire opposant Chabane à Said Ankili Mohamed Maoulana qu’un jugement a été rendu il y a quelques semaines après plusieurs mois de courses judicaires entre les deux. À l'issue de ce procès, Chabane écope d'un séjour en prison pour « diffamation ».





Cette analyse que nous efforçons de faire en est donc une qui n'est pas à l'abri des risques et critiques qui suivront naturellement après. Mais une chose est sûre : nous assumerons toutes responsabilités engageant l'auteur. Nous analysons des faits auxquels nous n'associerons jamais de mensonges ni propagandes pour en prendre parti. Notre objectif étant de faire de la lumière sur une affaire dont les interprétations des uns et des autres cultivent en permanence le flou en fonction des postures.





En effet, sachez-le, cette affaire est beaucoup plus complexe que l'on ne croit ; certains se la font la leur alors qu’ils en ignorent souvent les arcanes et les causes profondes. Elle est complexe car elle mêle vie privée familiale et vie publique. Elle est complexe car le MILA-NA-NTSI s'y associe aussi et essentiellement. Justement, c'est ce volet que vous devez retenir pour tout comprendre. Revenons alors sur ce cas du Mila-na-ntsi.





CHABANE, UN NOTABLE BANNI À KOIMBANI





Il y a de nombreuses années, Chabane Bourhane devient un homme accompli à l'issue de son grand mariage dans un contexte local et familial tendu. Si vous le voudriez bien, nous pouvons y revenir dans une autre tribune.





Il arrive dans la vie que l'on commette des erreurs, et qu'un homme accompli (notable) soit banni par les siens pour ses manquements vis à vis du collectif. Le bannissement a toujours été un moyen, une pratique dissuasive pour réprimer celui et ceux ayant fait objet de manquement envers leurs pairs.





Chabane, un notable de Koimbani avait un jour fait objet de manquement envers ses pairs notables qui l'ont par la suite banni depuis. Lorsqu'on est banni par ses pairs, ce n'est pas synonyme de méchanceté surtout lorsque ceux qui ont soutenu cette décision, ce jour-là sont les mêmes qui ont fait de Chabane Bourhane un notable aujourd'hui. Chabane a donc manqué à ce rendez-vous avec les arcanes du Mila-na-ntsi en défiant ses pairs et en continuant à le faire et en utilisant l'autre casquette d'intellectuel pour continuer comme si de rien n'était. C'est une faute grave car dès lors qu'on endosse le manteau du Mila-na-ntsi, on est impliqué dans ses lois et logiques. Sinon pourquoi le faire ?





CHABANE BOURHANE, DE L'INTELLECTUEL AU REBELLE





Aussitôt arrêté pour diffamation dans le cadre d'une affaire l'opposant à Saïd Ankili dont la femme a été longtemps la cible du radiologue, des voix se sont élevées décriant un acharnement collectif communautaire. Ces voix-là, soit elles n'ont rien compris de cette affaire, soit elles font semblant de ne rien comprendre au nom de l'amitié ou de la logique de proximité. Or cette proximité, nous l'avons tous avec Chabane qui est un frère pour les uns, un fils, un père, un mari, un tonton ou un beau-frère pour les autres.





Prenons le cas de Ibrahima Chéha. À part son statut important de figure emblématique koimbanienne, Ibrahima Chéha n'est que le père traditionnel de Chabane Bourhane puisqu'il est l'époux de Coco Abdoulhamidi. Pour ceux qui ne le savaient pas, Chabane Bourhane est le mari de Thaouriat Ali Abdoulhamidi. Feu Ali Abdoulhamidi ancien député et ancien directeur de l'Onicor est le frère de Coco, épouse d’Ibrahima Chéha. Ils sont des mêmes père et mère respectivement Albdoulhamidi wa Mfaoumé et Mzadé wa Mlahayili.





Il faut souligner aussi que Ibrahima Chéha comme Soilihi Aboudou n'a pas voulu porter plainte contre celui qu'il continue de considérer comme un fils. Or ils pouvaient tous les deux retourner personnellement la situation contre Chabane qui, rappelons-le est en prison pour une autre affaire. On apprend en revanche que Djaé, lui a maintenu sa position d'aller encore plus loin sur l'affaire où il est cité par Chabane. Ce dernier va devoir se préparer encore une fois pour affronter en justice l'ancien ministre.





Ainsi, les voix qui s'élèvent aujourd’hui sur cette question devront tenir compte de cet aspect relationnel pour tout jugement qu'elles auraient à s'en faire car la force communautaire et son harmonie sociale surtout se mesurent à la capacité de cette communauté de gérer ses relations sociales. Koimbani ne peut donc pas en faire figure d'exception. Nous sommes Comoriens. Nous avons notre manière de fonctionner entre habitants au sein de nos communautés respectives. Les lanceurs de la pétition en soutien à Chabane avaient-ils tenu compte de cette situation ou s'amusent-ils derrière des claviers connectés à Internet ?





En voulant toujours tenir tête à la notabilité koimbanienne qui l'ont exclu, Chabane a commis une grosse erreur et continue sur cette même voie périlleuse. Nos communautés, ce sont des micros-États qui lorsqu'une décision est prise, tout le monde veille à son exécution. Dans le cas contraire, on sait ce qui s'en suit après : on est considéré comme rebelle et on vit en marge de tout. On appelle ça "MTOSHÉ". Autrement dit celui qui se prend pour une île parce qu'il se suffirait de lui-même. Ces traits spécifiques à l'île sont identifiables chez les personnes qui souvent se disent n'avoir plus besoin de rien ni de personne à l'image de l'île qui devait survivre seule entourée des eaux.





La situation de Chabane Bourhane ressemble bien à ce cas de figure vue d'un rebelle, de quelqu'un qui agit seul et qui croit s'accrocher au statut d'intellectuel et activiste humaniste pour survivre face à la pression communautaire. Cela ne marche plus. Il va devoir se ressaisir et revenir à la raison pour son bien-être familial, personnel et communautaire à venir. Celles et ceux qui continuent d'offusquer ces réalités sociales ne lui rendent pas service, bien au contraire, ils l'enfoncent encore plus.





L'ossature d'une ligne de défense s'imprégnant de la soi-disant cause humaniste pour défendre Chabane ne fonctionne plus. Il est temps que ses soutiens redescendent sur Terre pour le bien de Chabane dont les relations familiales et communautaires sont beaucoup plus compliquées. Ces soutiens ne peuvent pas continuer à ignorer ce contexte local, à se mettre à l'abri de ce parapluie humaniste qui pourtant, non seulement n'est pas calibrée mais aussi elle sert de prétexte pour fuir le vrai problème : Chabane est un notable banni par ses pairs notables koimbaniens. Il n'avait et n'a qu'à rejoindre sa classe de notables et avec les honneurs.





On ne peut pas continuer à se cacher derrière une cause humaniste pour fuir un problème posé du Mila-na-ntsi auquel on croit. Les accusations généralisées du radiologue contre Koimbani sont intolérables. Lorsqu'on accuse, on nomme.





La tactique utilisée depuis était de faire de Chabane un fervent défenseur et un lanceur d'alerte pour faire fi et botter en touche le bannissement koimbanien à son égard. Ce stratagème qui a beaucoup fonctionné pendant des années montre ses limites aujourd'hui face au contexte et à l'accumulation des impairs sociétaux.





UNE JEUNESSE KOIMBANIENNE EN MARGE DES ÉVÉNEMENTS ?





L'affaire Chabane Bourhane met en lumière l'indécision d'une jeunesse koimbanienne qui, me semble-t-il, soit n'a rien compris de cette affaire, les enjeux sociétaux, le message livré par les Koimbaniens, vendredi 4 octobre 2024, soit elle est prise au piège des sensibilités de proximité sociale et politique des uns envers les autres.





Or, comme ils l'ont bien souligné, en faisant bloc derrière Djaé calomnié injustement par Fcbk FM, les Koimbaniens marchent et continuent sur leur noble itinéraire dont le concept est d'éviter le mélange de genres.





L'on peut comprendre ainsi que le report sans date ultérieure du point presse jadis annoncé est le résultat d'une indécision palpable chez les jeunes. Or être en marge de la position koimbanienne, c'est se mettre naturellement hors-jeu dans un Koimbani qui a toujours surpris tout le monde par sa façon exemplaire de gérer ses affaires malgré l'ampleur et leurs natures.





Faire le pas feutré sur cette situation qui prévaut à Koimbani est une grosse erreur que les jeunes de Koimbani le regretteront dans l'avenir car des cas de situations pires ou moins pires que celle d'aujourd'hui se présenteront. Qui vivra verra et nous continuerons à tout observer pour vous le rappeler.





QUAND KOIMBANI REPOSE LE DÉBAT SUR LA RÉGULATION MÉDIATIQUE DANS LE PAYS





Le front ayant fait bloc, vendredi 4 octobre 2024 derrière Djaé victime de la calomnie médiatique n'est pas un geste fait pour Djaé mais un bloc républicain symbole d'un Koimbani exemplaire capable de faire la part des choses. C'est là où des jeunes de Koimbani qui se montrent beaucoup plus réticents sur cette affaire doivent comprendre car un jour c'est lui, demain ce sera un autre.





Cette position koimbanienne a réveillé les démons d'une atmosphère asphyxiante médiatique nationale où chacun s'improvise journaliste avec des gigas de connexion et un smartphone. Cette situation déplorable semble attirer l'attention des autorités qui, par le biais de la CNPA, le gendarme médiatique du pays essaie d'établir un contrôle en procédant à la carte de presse pour toute personne exerçant dans le domaine.





Pour aller au-delà du cri koimbanien, les autorités devront penser à intégrer dans le programme scolaire les bases du fondement du journalisme. Dans d'autres pays, c'est à partir du niveau de 4ème au collège que les élèves apprennent ce qu'est le journalisme et les règles universelles qui régissent cette noble fonction. L'idée est de contenir une jeunesse embourbée aujourd'hui par le foisonnement de réseaux sociaux faisant l'apologie du mensonge et de la calomnie.





Apprendre aux jeunes ce qu'est le métier de journaliste, c'est se préparer aux challenges à venir où démêler OBJECTIVITÉ et SUBJECTIVITÉ est nécessaire pour des relations sereines entre les individus.





Abdoulatuf BACAR