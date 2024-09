Les paysans reçoivent SYLVAIN Riquier, Ambassadeur de France, à la Chambre d'agriculture







L'Union des Chambres de l'agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (UCAEP) a eu l'honneur d'accueillir l'Ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores ce lundi 9 septembre 2024.





Le président de la Chambre M. Abdillah Msaidié a exprimé son immense plaisir mais aussi a adressé un vibrant hommage à M. SYLVAIN Riquier pour ses engagements multiformes auprès du secteur primaire à travers le projet AFIDEV. Il a démontré clairement l'intérêt capital de l'UCAEP dans un pays insulaire.





Il a remercié le chef de l'État pour les efforts déployés dans le cadre de la création de la Chambre mais aussi son soutien exemplaire pour le secteur primaire.





M. Abdillah en tant que Président de la Chambre a encore manifesté la reconnaissance de l'ensemble des élus pour l'actuel SGG Nour El-fath Azali qui n'a pas ménagé aucun effort pour l'octroi du bâtiment qui sert de siège et son aménagement.





M. Sylvain RIQUIER qui a été reçu avec un accueil des plus chaleureux a pris la parole en soulignant dans un premier temps que l'UCAEP est une institution clé dans le secteur primaire et l'agriculture étant un des piliers du Plan Comores Émergent, la Coopération Franco-Comores met à l'honneur le développement de l'agriculture et du secteur primaire en général.





De ce fait, le soutien au développement agricole par AFIDEV (Appui aux filières d’exportation et au développement rural) est un projet financé à hauteur de 15 millions d’euros par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France.





Le programme AFIDEV est un:

Appui aux Filières d’Exportation et au Développement Rural de l’Union des Comores.

les opérateurs y compris les producteurs des filières ylang-ylang, girofle et vanille afin qu'ils opèrent un tournant vers la transformation.

les producteurs maraîchers qui veulent modifier leur approche agricole plus favorable à l'environnement

le développement des pistes rurales et les CRDE avec d'autres bailleurs pour un soutien de proximité aux agriculteurs.





Ce programme AFIDEV est très applaudi par la Chambre et la signature d'un projet d'appui à celle-ci a eu lieu. Le programme aura pour aboutissement entre autres à la création d'une base de données fiable dans le secteur.





Monsieur l'Ambassadeur RIQUIER n'a pas oublié de souligner le rôle majeur de la recherche dans le secteur primaire, le programme AFIDEV qui met un point d'honneur à la recherche agronomique appliquée au sein de l’institut national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement (INRAPE).





La formation étant l'essence de tout succès. Le Plan de Développement France-Comores (PDFC) signé en 2019 permet aussi un soutien à la formation agricole aux Comores ( CAP et BAC PRO).





Pour clôturer ce moment aussi chaleureux que convivial, des échanges entre Monsieur l'ambassadeur et les élus et exploitants agricoles ont prouvé encore une fois le rôle majeur que la Chambre représente dans le secteur. Les élus et les membres des coopératives les uns étant des exploitants agricoles, pêcheurs et éleveurs, ils sont au coeur du secteur et personne d'autre n'est aussi concernée ni connaisseur des réels problématiques et besoins qu'eux mêmes.





L'UCAEP est l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche aux Comores.





Sefrick Abdou