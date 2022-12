"Bientôt 20 ans que Le pays s'est engagé dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme"

"En effet, cela va faire Bientôt 20 ans depuis que Le pays (Comores) s'est engagé dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme"



Atelier Pré-évaluation mutuelle par le GIABA

Moroni, 19 décembre 2022





ALLOCUTION DU MINISTRE DES FINANCES





Messieurs les Ministres

Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des différentes institutions et structures administratives ici présentes

Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du GIABA et de la GIZ

Distingués invités





Tout d’abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à la délégation du GIABA dans notre pays et leur souhaiter d’excellents travaux et un agréable séjour.





J’exprime aussi mes remerciements à tous les participants ici présents qui vont se mobiliser durant toute la semaine pour prendre part aux différents travaux de cet atelier de pré-évaluation.





Je salue également l’excellent travail de toutes les équipes techniques qui ont œuvré depuis des semaines et des mois aux préparatifs du lancement de ce processus d’Evaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier le Service de Renseignements Financiers et la Banque Centrale des Comores.





Je saisis cette occasion, au nom du Gouvernement Comorien et en ma qualité de Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, pour réaffirmer l’engagement total des autorités comoriennes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.





En effet, cela va faire bientôt 20 ans depuis que Les Comores se sont engagées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme avec l’adoption du premier texte national de LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME sous forme d’Ordonnance présidentielle de 2003 qui incrimine le blanchiment des capitaux.





Comme vous pouvez le constater à travers ces initiatives et ces réalisations, la LBCFT reste parmi les préoccupations de mon pays, comme toutes les autres nations, qui ne sont pas à l’abri de ce fléau multiforme qui ne connaît pas de frontières.





L’effort doit rester permanent, car ce mal est en mutation constante au fil du temps et exige des mesures de lutte adaptées en toute circonstance. C’est dans cette dynamique que le pays ratifie les protocoles additionnels à la Convention de Palerme d’Italie contre la criminalité transnationale organisée. Ainsi, un nouveau Code pénal est promulgué en février 2021 prenant en compte ces protocoles ainsi que les recommandations du Groupe d’action financière en matière de définition et d’incrimination du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et des infractions sous-jacentes.





En outre, un texte sur le dispositif de gel des avoirs est également en cours d’élaboration et est prévu d’entrée en vigueur au cours du premier semestre de l’année prochaine.





Mesdames et Messieurs,





Aujourd’hui va marquer le début du processus d'Évaluation mutuelle par le GIABA qui se déroulera à partir du mois de juin de l’année prochaine.





Il va intervenir 14 ans après la première évaluation du pays par le FMI et approuvée par le Groupe ESAAMLG comme rapport d’évaluation mutuelle en 2010.





Ces évaluations marquent toujours une nouvelle étape dans le dispositif LBCFT du pays évalué, car elles permettent d’identifier les lacunes et mesures à prendre pour rester conforme aux recommandations du GAFI.





À ce titre, je saisis l’occasion pour féliciter l’ensemble des équipes qui ont travaillé durant des mois dans l’évaluation nationale des risques (ENR) dont le rapport est dans la phase de validation et renouveler nos remerciements à la Banque mondiale qui apporte son appui technique sur tout le processus jusqu'à l’élaboration de la Stratégie nationale LBCFT.





Je remercie aussi le GIABA pour ses efforts qu’il ne cesse de déployer pour assister notre pays dans cette lutte malgré notre non-appartenance à la CEDEAO mais également l’agence de coopération allemande G.I.Z qui s’est engagée à financer certaines activités liées à cette évaluation mutuelle. À ce titre, je les sollicite à allouer des ressources pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de LBC/FT basées sur les risques, en finançant notamment les actions prioritaires qui seront retenues.





Mesdames et Messieurs, distingués invités,





Cet atelier de pré-évaluation va permettre à toutes les parties prenantes, Gouvernement et autres institutions, de connaître les enjeux, les responsabilités de chacun, les dispositions à prendre pour assurer le bon déroulement et la réussite de ce nouveau cycle d’évaluation mutuelle dont la visite sur place est prévue en juin 2023.





Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellents travaux et déclare ouvert cet atelier de pré-évaluation.





Ministère des Finances