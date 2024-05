Malgré son jeune âge (25 ans), elle est parmi les joueuses les plus expérimentées du football féminin comorien.





Autoportrait de 𝙀𝙣𝙙𝙟𝙤𝙪𝙖𝙩𝙞𝙙𝙙𝙞𝙣𝙚 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙.





J’ai commencé le football en 2015 avec l’équipe de mon village ( 3 étoiles de domoni ya dju) on a fini 2ème du championnat cette même année. Je jouais en tant que milieu défensive et j’étais la capitaine de notre équipe. J'ai fait 3ans là-bas et après je suis partie pour rejoindre Djongwe et son club INANGA.







En 2019, On a remporter le titre de champion de Ngazidja et puis on a gagné la coupe des Comores, on est partie joué les phases nationales à Mwali en 2020. J'ai joué avec la sélection nationale en Arabie saoudite et j'ai participé à la cosafa women's cup en Afrique du Sud. Avec Olympique de Moroni, je reste fidèle à mon poste de milieu défensive tout comme je le suis pour l'esprit sportif.





Zandouga ngamdjo nsamihiiii hhhhh.





Pour la petite histoire, je commence déjà à réfléchir sur ma reconversion après ma carrière. Je possède une licence D CAF d'entraîneur.





