"Je viens de perdre toute ma famille" : le témoignage bouleversant de Zayairoudine

Zayairoudine, 19 ans, a survécu à l'incendie mortel survenu aux Moulins dans la nuit de mercredi à jeudi, à Nice. Sous le choc, il raconte les événements de cette nuit dramatique.





7 personnes, dont 3 enfants, sont décédées dans la nuit de mercredi à jeudi dans un incendie survenu aux Moulins, à Nice. Zayairoudine, 19 ans, fait partie des survivants du drame.





"On n’arrivait plus à respirer. J’ai attrapé mon frère qui était juste à côté de moi, je l'ai approché de la fenêtre pour qu’il puisse respirer", indique le jeune homme, sous le choc. "J’entendais tout le monde crier "au feu" en bas. On leur a dit d’appeler les pompiers".

"J'ai décidé de ne pas sauter"





De là où il se trouve, il voit un habitant sortir un matelas et l'installer au bas de leur fenêtre. "Dans les deux minutes, j’ai vu mon père sauter et tomber. Juste après mon frère a suivi. De là-haut, j’ai vu qu’ils ne bougeaient plus. Et j'ai décidé de ne pas sauter", indique-t-il. Le père décédera alors que son frère, grièvement blessé, a été hospitalisé.





Sur place, dans la fournaise, lui et son frère ressentent "des vagues de chaleur". "On ne voyait plus rien". Il parvient alors à saisir une couverture pour se protéger son frère et lui. "On a attendu entre 5 et 10 minutes que les pompiers arrivent. A partir de là, ça s'est enchaîné", explique-t-il, faisant référence aux examens de santé. "Ils ont vérifié notre respiration, notre tension". S'ils vont bien, l'inquiétude demeure.

"On ne savait pas comment notre famille se portait"





"Mon frère et moi, on était inquiets, on ne savait pas comment notre famille se portait. Je me suis dit que ma mère était partie au balcon, qu’ils étaient en sécurité et qu’ils pouvaient respirer le temps que les pompiers arrivent."





C'est à ce moment-là que les pompiers leur annoncent la dramatique nouvelle. "Ils m’ont dit qu’ils ont trouvé 3 personnes mortes dans la salle de bains. On a fondu en larmes. On ne savait plus quoi faire. On venait d’apprendre que notre famille venait de mourir."





Les deux survivants ont été pris en charge par la cellule psychologique et les équipes médicales mises en place. "Un psychiatre nous a posés des questions sur comment on se sentait. Actuellement, mon frère est en état de choc. Moi j’ai dit ce que je ressentais sur le moment. Je viens de perdre littéralement toute ma famille et c’est peut-être la faute de 3 jeunes", ajoute-t-il, alors que la piste criminelle est envisagée.





Propos recueillis par Grégory Leclerc ©Nice_Matin