Chacun son métier, les Comores ont besoin de vrais techniciens !







Il est temps de reconnaître que le pays a besoin de personnes qualifiées et spécialisées dans leurs domaines respectifs pour prospérer. Un professeur de mathématiques devrait se concentrer sur l'enseignement de sa matière, plutôt que de s'improviser diplomate. De même, un ingénieur en bâtiment devrait appliquer ses compétences en construction plutôt que de prendre des décisions économiques à la banque centrale.





La raison pour laquelle les Comores sont confrontées à des défis économiques et sociaux est en partie due à la mauvaise affectation des talents. Lorsque des individus occupent des postes pour lesquels ils n'ont pas les compétences requises, les résultats sont souvent médiocres. Les décisions importantes qui façonnent l'économie et l'avenir du pays devraient être prises par des experts dans leurs domaines respectifs.





Imaginez un instant un médecin qui tente de réparer une voiture ou un avocat qui prétend construire un pont. Cela semble absurde, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui se passe lorsque des personnes non qualifiées occupent des postes clés dans des domaines qui ne sont pas leur spécialité.





Les Comores ont besoin d'ingénieurs compétents pour concevoir et superviser des projets d'infrastructure, d'économistes pour élaborer des politiques financières avisées. En permettant à chacun de contribuer avec ses compétences uniques, nous pouvons bâtir un pays plus fort et plus résilient.





Il est temps de reconnaître l'importance des experts et de leur laisser prendre les rênes dans leurs domaines respectifs. En encourageant une culture de spécialisation et d'excellence, nous pouvons transformer les Comores en un pays prospère, où les talents sont valorisés et mis à contribution pour le bien commun.





Alors, soutenons les vrais techniciens et experts qui peuvent faire avancer les Comores vers un avenir meilleur !





Nadhrah Mossa