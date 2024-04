"Djamal était un homme d'une grande intégrité et d'une profonde humanité". La disparition de Djamel est une perte immense pour moi, sa famille, ses am

Nassuhoudine Yssouf envoie ses condoléances au feu DJAMAL-EDINE MHOMA







«C'est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j'apprends le décès de mon frère bien-aimé, DJAMAL-EDINE MHOMA SELIM. Sa disparition soudaine me laisse anéanti et vide. «C'est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j'apprends le décès de mon frère bien-aimé, DJAMAL-EDINE MHOMA SELIM. Sa disparition soudaine me laisse anéanti et vide.





Djamal n'était pas seulement mon frère, il était un véritable ami, un confident et un guide précieux. Son accueil chaleureux et sa bonté légendaire ont marqué à jamais mon séjour de deux ans à Mohéli, où j'ai eu l'honneur de diriger l'agence de la Banque pour l'Industrie et le Commerce.





Dès mon arrivée, Djamal a été d'un soutien inestimable. Ses conseils avisés et son assistance constante ont joué un rôle crucial dans l'ouverture et le développement de la banque. Sa bienveillance et sa générosité ne se sont jamais démenties, et je lui serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi.





Djamal était un homme d'une grande intégrité et d'une profonde humanité. Son engagement professionnel et son dévouement à la SONELEC, où il occupait le poste de responsable des ressources humaines, étaient exemplaires. Il était respecté et apprécié de tous ses collègues, et son départ laisse un vide immense au sein de l'entreprise.





La disparition de Djamel est une perte immense pour moi, sa famille, ses amis et tous ceux qui l'ont connu. Il était une lumière qui illuminait nos vies, et son absence nous plongera à jamais dans l'obscurité.





En ces moments difficiles, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa femme et à ses enfants. Sachez que je serai toujours à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner dans cette épreuve douloureuse.





J'adresse également mes condoléances les plus attristées au directeur régional de la SONELEC, à M. MAKINOU et à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Je pense également à la ville de Djoiezi et à toutes les personnes touchées par la disparition de notre cher Djamal.





Que la terre lui soit légère et que le Tout-Puissant l'accueille dans son Paradis éternel. Repose en paix, mon cher frère. Ton souvenir restera à jamais gravé dans mon cœur.»





Mohéli Matin