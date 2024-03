Séisme politique au Sénégal : Amadou Ba reconnaît sa défaite face à Bassirou Diomaye Faye

Amadou Ba, le candidat du pouvoir, a reconnu lundi la «victoire» de l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l'élection dimanche et l'a «félicité».







Séisme politique au Sénégal. Le candidat du pouvoir à la présidentielle au Sénégal, Amadou Ba, a reconnu lundi la «victoire» de l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l'élection dimanche et l'a «félicité», a-t-il indiqué dans un communiqué.





«Au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour», a dit M. Ba dans un communiqué.





Le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana a indiqué de son côté que M. Ba avait appelé son adversaire pour le féliciter.





La victoire de Faye devrait annoncer une profonde remise en cause systémique, pas seulement parce qu'il deviendrait le plus jeune président du Sénégal, à 44 ans. Le nouvel homme fort du pays, bénéficiant d'une loi d'amnistie, est sorti de onze mois d'emprisonnement dix jours avant l'élection, en même temps que son guide et chef de leur parti dissous Ousmane Sonko.

Rétablissement de la souveraineté





M. Faye se veut le «candidat du changement de système» et d'un «panafricanisme de gauche». Son programme insiste sur le rétablissement de la «souveraineté» nationale, bradée selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption et mieux répartir les richesses, et s'est aussi engagé à renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères.





Le Sénégal pourrait commencer à produire du gaz et du pétrole en 2024.





Le scrutin est suivi avec beaucoup attention, le Sénégal étant considéré comme l'un des pays les plus stables d'une Afrique de l'Ouest secouée par les putschs. Dakar maintient des relations fortes avec l'Occident, tandis que la Russie renforce ses positions alentour.





Ce pays de 18 millions d'habitants a connu depuis 2021 différents épisodes de troubles causés par le bras de fer entre Ousmane Sonko et le pouvoir, conjugué aux tensions sociales.





Le Sénégal a plongé dans l'une de ses plus graves crises depuis des décennies quand le président Sall a décrété le 3 février un report de la présidentielle prévue trois semaines plus tard. Les troubles ont fait des dizaines de morts en trois ans et donné lieu à des centaines d'arrestations.





