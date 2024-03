Remise de ruminants d’une valeur de 51 millions à 4 CRDE par le ministère de l’Agriculture

ELEVAGE : Remise de ruminants à 4 CRDE par le ministère de l’Agriculture







Le vendredi 29 mars 2024, au cours d'une cérémonie dans la localité de Vouvuni, le ministre de l'Agriculture de l'Environnement de la Pêche, du Tourisme et de l'Artisanat, M Houmed Msaidie , a remis officiellement, aux CRDE de Cembenoi dans la région de Mitsamihouli, au CRDE de Simbousa-Mbadjini, au CRDE de Maoueni-Mboudé et enfin au CRDE de Ouani-Anjouan des ruminants en présence de son Directeur de cabinet M.Ismael Bachirou, le secrétaire général du ministère M.Saïd Mmadi Bacar ,le coordinateur du projet Le PIDC en marche le directeur général de l'agriculture M. Fouad Mohamed et d'autres cadres du ministère.





Il s’agit de 20 bovins de race Montbéliarde dont 04 taureaux et 16 vaches, et de 40 caprins de race Boer, à savoir 08 boucs (mâles) et 32 chèvres (femelles). Chaque CRDE sera doté de 05 bovins, 01 taureau et 04 vaches et de 10 caprins (02 boucs et 08 chèvres).





En tout cela fait 60 ruminants, en provenance du Kenya et de la Tanzanie. Cette initiative entre dans le cadre des activités des chaines de valeurs du ministère à travers le projet PIDC.





La remise de ces grands et petits ruminants d’une valeur de 51 millions de francs comoriens, aux CRDE respectifs de Cembenoi, Maoueni, Simboussa (Ngazidja) et Ouani (Ndzuwani, dont l’objectif est de permettre l’opérationnalisation de ces structures d’appui et d’accompagnement des producteurs, intervient suite à la réhabilitation et à l’équipement desdits CRDE.





Il convient de rappeler que ces 4 CRDE sus indiqués font partie de 07 CRDE (Cembenoi, Maoueni, Diboini, Simboussa, Fomboni, Ouani et Mrémani) appuyés par ce projet mis en œuvre par le Ministère de l’agriculture, de la pêche de l'environnement et du tourisme. (MAPETA) sous financement de la Banque Mondiale.





En effet, grâce à l’appui du PIDC, ces CRDE disposent désormais d’équipements roulants tels que des tracteurs, des motos bennes, des motos cross, des véhicules pick-up, en attendant l’arrivée prochaine de 14 motoculteurs, 07 camions-bennes et 1260 outils agricoles.





Ces outils indispensables pour le développement de la production agricole ont permis aux CRDE bénéficiaires de mieux s’organiser pour le marché solidaire, qui se tient progressivement dès le début de ce mois de ramadan.





Service de Communication