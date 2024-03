Qualifiant cette lettre de "chiffon" et remettant en question son auth..Razida semble avoir franchi la ligne de la décence et du respect diplomatique.

Les propos de Monsieur Razida sur la lettre de félicitations du président Macron : une polémique inutile







Les récentes déclarations de Monsieur Razida sur une chaîne des Comores au sujet de la lettre de félicitations du président Emmanuel Macron à son homologue comorien, le président Azali Assoumani, ont suscité une vive polémique.





Qualifiant cette lettre de "chiffon" et remettant en question son authenticité en raison de l'absence de l'en-tête de l'Élysée, Monsieur Razida semble avoir franchi la ligne de la décence et du respect diplomatique.





Il est indéniable que la lettre de félicitations du président Macron revêt une grande importance. Elle témoigne des relations diplomatiques entre la France et les Comores, mettant en avant la reconnaissance et le respect mutuel entre les deux pays. Cette lettre marque un geste de soutien et d'encouragement envers le président comorien, soulignant ainsi l'importance de la coopération et de la collaboration entre les deux nations.





Cependant, Monsieur Razida remet en question la validité de cette lettre en raison de l'absence de l'en-tête de l'Élysée.

Macron, son gouvernement et l'Ambassadeur à Moroni avaient tout oublié de la lettre https://t.co/EMElX29IWe #Tribunelibre Cliquez sur l'image — HabarizaComores.com (@HabarizaComores) March 12, 2024





Monsieur Razida. Je vous présente d'ailleurs la même lettre que l'ancien président Hollande avait adressée à Sa Majesté Philippe Ier, roi de Belgique. Chaque lettre peut avoir ses propres spécificités en termes de format et de contenu, en fonction des protocoles diplomatiques en vigueur.





Il est essentiel de se concentrer sur l'importance de la lettre de félicitations du président Macron à son homologue comorien, le président Azali Assoumani. Au-delà des détails formels, cette lettre témoigne de la relation diplomatique entre la France et les Comores et marque un geste de soutien et d'encouragement envers le président comorien.





Il est temps de mettre de côté les polémiques inutiles et de se concentrer sur l'essentiel : la reconnaissance de l'importance de cette lettre de félicitations et la promotion des relations entre les deux pays.





Silim Mourid Ben Abdou