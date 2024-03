Les similitudes entre Dr Salim Issa et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Tout d'abord, Dr Salim Issa et Bassirou Diomaye Faye ont émergé sur la scène.

Opinion Libre : Les similitudes et les parallélismes entre Dr Salim Issa du Parti Juwa aux Comores et le Nouveau Président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal







Dans le paysage politique africain, des figures émergent souvent de manière surprenante, partageant des similitudes frappantes malgré des contextes nationaux différents. Récemment, deux jeunes leaders ont captivé l'attention, incarnant un nouveau chapitre dans l'histoire politique de leurs pays respectifs : Dr Salim Issa, candidat du parti Juwa aux Comores, et le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Bien que leurs chemins politiques aient divergé, leurs parcours présentent des similitudes et parallèles intrigants qui méritent d'être explorés.





Tout d'abord, Dr Salim Issa et Bassirou Diomaye Faye ont émergé sur la scène politique avec une relative discrétion. Tous deux sont des jeunes leaders, âgés de moins de 50 ans, qui ont suivi des parcours académiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Leur ascension politique est remarquable, étant donné qu'ils étaient relativement inconnus du grand public avant de se lancer dans la course électorale.





De plus, ces deux figures politiques ont été soutenues et parrainées par des mentors influents. Dr Salim Issa a trouvé son soutien auprès de l'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, tandis que Bassirou Diomaye Faye a été soutenu par Ousmane Sonko, une personnalité politique émergente au Sénégal. Ces alliances stratégiques ont joué un rôle crucial dans leur ascension politique, leur offrant le soutien et les ressources nécessaires pour mener leur campagne avec succès.





Une autre similitude notable réside dans le fait que ni Dr Salim Issa ni Bassirou Diomaye Faye n'avait auparavant occupé de poste électif. Leur élection représente donc un changement significatif dans le paysage politique de leurs pays respectifs, marquant l'émergence de nouvelles voix et de nouvelles perspectives. Leur victoire électorale symbolise la soif de changement et le désir de renouveau chez les électeurs, qui ont choisi de faire confiance à ces nouveaux visages pour diriger leur nation vers un avenir meilleur.





Cependant, malgré ces similitudes, il existe une divergence fondamentale dans le dénouement de leurs parcours politiques. Alors que Bassirou Diomaye Faye a été démocratiquement élu président du Sénégal, Dr Salim Issa a vu sa victoire volée par le régime en place par des fraudes électorales aux Comores. Cette différence souligne les défis uniques auxquels sont confrontés les processus démocratiques dans chaque pays, ainsi que les obstacles persistants à une transition politique pacifique et transparente.





Les parallèles et les similitudes entre Dr Salim Issa du parti Juwa aux Comores et le nouveau président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal sont remarquables. Leur jeunesse, leur éducation universitaire, leur soutien politique et leur victoire électorale inattendue les placent au cœur d'un mouvement de changement politique en Afrique. Alors qu'ils s'efforcent de transformer leur vision en action, leur leadership promet de façonner l'avenir de leurs nations respectives et d'inspirer une nouvelle génération de leaders africains.





Omar Issa