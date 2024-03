Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Moroni recadre l’opposition







En homme de loi et de foi ayant la fibre patriotique et pacifiste, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Moroni, Maitre Mohamed Abdouloihabi, a magistralement recadré l’opposition, avec la finesse, la courtoisie et la sérénité qui le caractérisent. En homme de loi et de foi ayant la fibre patriotique et pacifiste, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Moroni, Maitre Mohamed Abdouloihabi, a magistralement recadré l’opposition, avec la finesse, la courtoisie et la sérénité qui le caractérisent.





Profitant de la venue de certains candidats malheureux aux dernières élections à la retraite de l’APSI, sa formation politique, l’ancien magistrat et ancien gouverneur de l’île de Ngazidja, n’a pas manqué de professer à ses invités des fondamentaux du droit. Bien qu’il ne minimise pas l’importance des recours juridiques, il prône avant tout un combat politique. Il y a, selon lui, un besoin de militantisme. C’est ainsi qu’il envisage, comme solution, de structurer son parti et mener un combat politique. Il a martelé devant ses invités qu’il faut recruter et former des militants pour avoir des soldats politiques.





Il a rappelé à ses amis, sans sourciller, que la décision de la cour suprême est définitive et insusceptible de recours.





Saluant d’emblée les initiatives prises par l’opposition, en matière de recours, au niveau international, il a cependant indiqué que le vrai combat doit être mené au pays. Car, les juridictions continentales saisies peuvent invoquer des problèmes d’irrecevabilité liés au défaut de qualité des individus à les saisir et aux délais.





Il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’il ne s’inscrit nullement dans la lignée belliqueuse de certains membres de l’opposition et encore moins dans le credo chimérique et utopique de son candidats malheureux, M. Abdou Soeufo qui, au cours de ses pérégrinations à travers les localités, a eu la révélation et la prophétie d’un imaginaire gouvernement de transition.





Abdou elwahab Moussa