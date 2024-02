Le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) Comores recrute !

Programme de Stage au Bureau UNFPA Comores





Types de Poste : Stagiaire en Communication, Stagiaire aux Opérations et Stagiaire programme





Lieu d’affectation : Bureau UNFPA Comores





Durée : 3 à 6 mois





Contexte :







Le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel.





Le Plan Stratégique de l’UNFPA 2022-2025 vise à atteindre trois résultats transformateurs d’ici 2025, des objectifs portant la promesse d'un changement du monde pour chaque homme, femme, adolescent et jeune :





(1) Accélération de la réduction des besoins non satisfaits en matière de planification familiale ;

(2) Accélération de la réduction des décès maternels évitables ;

(3) Accélération de la réduction de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes.





Objectifs du programme





Le programme de stage inclusif de l'UNFPA offre à des étudiants exceptionnels la possibilité d'acquérir une exposition directe aux opérations de l'UNFPA. Il est conçu pour compléter les études axées sur le développement par une expérience pratique dans divers aspects de la mission de l’UNFPA.





Les candidats doivent avoir manifesté leur intérêt pour le domaine du développement ; capacité à s'adapter à de nouveaux environnements et à travailler avec des personnes de différents milieux culturels. Les stagiaires travaillent au sein d'équipes agiles qui se soutiennent et se tiennent mutuellement responsables. En outre, ils bénéficieront de l’appui de supervision d’un membre du personnel désigné de l’UNFPA. Le profil des stagiaires correspond aux besoins de l'organisation.





Les domaines de stage concerné par ce programme sont les suivants : communication, communication pour le changement de comportement, communication digitale, communication visuelle, graphisme, gestion et administration dont logistique, achats, finance et comptabilité, ressources humaines, suivi-évaluation, système d’information, statistiques, Santé de la Reproduction, Population et développement, Genre et Droits Humains.





Qualification pour un stage :

Les candidats au programme de stage sont sélectionnés de manière compétitive à partir de la liste de stages par des équipes cherchant à intégrer un stagiaire à leur travail. Les profils des stagiaires correspondent aux besoins de l'organisation.





Les candidats au programme de stage de l'UNFPA doivent, au moment de leur candidature, remplir l'une des conditions suivantes :





(a) Être inscrit à un programme de troisième cycle (tel qu'un programme de maîtrise ou plus) ;





(b) Être inscrit à la dernière année universitaire d’un programme de premier diplôme universitaire (tel qu’une licence ou l’équivalent) ;





(c) Avoir récemment obtenu un diplôme universitaire (tel que défini aux points (a) et (b) ci-dessus et, s'il est sélectionné, doit commencer le stage dans l'année suivant l'obtention de son diplôme ;





(d) Être inscrit à un programme de stages professionnels de troisième cycle et entreprendre le stage dans le cadre de ce programme.





Les étudiants doivent avoir une maîtrise écrite et orale du français ; la maîtrise d'une autre langue des Nations Unies est un atout.





Aspects financiers





Les stagiaires ne reçoivent pas de salaire ni aucune autre forme de rémunération de l'UNFPA. Les coûts associés à la participation d'un stagiaire au programme doivent être assumés soit par l'établissement de nomination, qui peut fournir l'aide financière requise à ses étudiants, soit par les étudiants eux-mêmes, qui devront couvrir les frais de subsistance et prendre leurs propres dispositions pour l'hébergement, les voyages et autres exigences. Cependant, ils reçoivent une allocation pour aider à couvrir les dépenses quotidiennes de base liées au stage, s'ils ne sont pas financés par une institution ou un programme, comme une université, un gouvernement, une fondation ou un programme de bourses. De plus, les candidats doivent avoir une assurance médicale pour la durée du stage. Une preuve d'assurance devra être soumise avant le début du stage. L'UNFPA ne fournit pas d'assurance médicale aux stagiaires.





N.B : Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées





Les dossiers de candidature comprenant :





Les dossiers de candidature doivent porter le titre du poste et être envoyés par mail au plus tard 12 mars 2024 à 16h00 jour après la date de publication. Ils doivent être complets et contenir :





Une lettre de motivation,

Un curriculum vitae,

Les photocopies des diplômes et certificats.