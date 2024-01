«Nous appelons à la tenue de manifestation dans nos villes et villages après la prière du vendredi»

COLLECTIF DES 5 CANDIDATS DE L'OPPOSITION A L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE





COMMUNIQUE







En ces moments critiques que traverse notre pays suite aux agissements irresponsables et hautement condamnables entrepris par le pouvoir et son candidat Azali Assoumani par le truchement de la CENI et ses démembrements, les 5 candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, faisant en même temps l'écho aux candidats indépendants et de l'opposition à l'élection des gouverneurs des Îles autonomes, entendent porter ici à l'attention de l'opinion nationale et internationale les éléments ci-après :





Les Comores, au regard des événements qui se déroulent sur l'ensemble des trois îles, vivent une situation insurrectionnelle nourrie par une réaction spontanée d'indignation de la part de sa jeunesse qui représente son avenir. La responsabilité exclusive de cette dégradation du climat de paix et de sécurité incombe à Azali Assoumani et son pouvoir de part leur ambition démesurée à se maintenir au pouvoir quoi qu'il en coûte.





Nous dénonçons encore une fois ce comportement depravé, principal responsable des divers maux dont souffrent notre pays et notre peuple.





Nous saisissons cette occasion pour saluer l'héroïsme et la détermination dont fait preuve la jeunesse de l'ensemble de nos îles dans son sursaut inspiré par son ras le bol des tripatouillages et de la triche qui assombrissent les horizons du quotidien et de son avenir.





La situation est extrêmement grave. Des victimes sont à dénombrés du côtes de la jeunesse résistante. Nous nous inclinons très respectueusement devant la mémoire de ces vaillants combattants de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit.





Les chiffres annoncés par la CENI traduisent de manière irréfutable une mascarade de mauvais goût. Comment peuvent-ils soutenir que sur 4 électeurs qui se sont présentés aux urnes, seul un électeur à glissé son bulletin dans l'urne, alors que les scrutins pour la présidentielle et pour les gouverneurs ont été harmonisés ? Le nombre total des votants à la présidentielle doit correspondre de manière incontournable au nombre total des votants des gouverneurs dans les trois îles.





Nous saisissons également cette occasion pour exprimer notre profonde déception devant la légèreté avec laquelle la mission des observateurs de l'union africaine a mené son travail. Nous rejetons en bloc l'appréciation présentée dans son rapport de fin de mission car elle dénote d'une complicité coupable à la série d'irrégularités et magouilles orchestrées par le pouvoir .





Nous prions la mission des observateurs de l'union africaine de reconsidérer son appréciation à la lumière des différents éléments rendus publics aujourd'hui. Nous appelons l'ensemble de la population à soutenir le sursaut de résistance engagée par la jeunesse de nos trois îles par les moyens multiformes en sa possession.





Dans cet esprit, nous lançons l'appel à l'ensemble de la population de nos villes et villages pour faire de la journée de demain vendredi une journée nationale de protestation et dénonciation de la mascarade électorale de Azali et son pouvoir.





A cet effet, nous appelons à la tenue de manifestation dans nos villes et villages après la prière du vendredi. Ceux qui ne sont pas éloignés des routes principales doivent investir celles-ci. Nous sommes attentifs à l'esprit de pondération dont fait preuve l'état major de nos forces de défense et de sécurité tout en dénonçant des comportements va-t-en-guerre observés ici et là.





Au vu de l'ensemble des éléments retenus au cours des scrutins ainsi que de la suite qui en a été donnée par la CENI, l'opinion tant nationale qu'inernationale retient que les scrutins du 14 Janvier 2024 n'ont pas été ni libres, ni démocratiques ni transparents. Et la CENI est venue enfoncer le clou par les tripatouillages des résultats auxquels elle s'est livrée. Nous ne reconnaissons pas ces résultats et demandons l'annulation pure et simple de ces élections.





Fait à Moroni le 18 Janvier 2024.