« Mon ambition est de voir les Comores devenir une économie émergente à l’horizon 2030 »

DISCOURS DE Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, A l’occasion de l’inauguration du Centre de dialyse de Mwali





Le 14 décembre 2023





Honorable Assistance,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,







C’est un réel plaisir pour moi, de me retrouver ici avec vous, pour l’inauguration d’une réalisation de ce Centre de dialyse, qui entre dans le cadre de la coopération fructueuse, entre les Emirats Arabes Unis et notre pays, en l’occurrence, à travers le Croissant Rouge des Emirats et le gouvernement comorien. C’est un réel plaisir pour moi, de me retrouver ici avec vous, pour l’inauguration d’une réalisation de ce Centre de dialyse, qui entre dans le cadre de la coopération fructueuse, entre les Emirats Arabes Unis et notre pays, en l’occurrence, à travers le Croissant Rouge des Emirats et le gouvernement comorien.





Ce projet qui cadre également avec la vision que j’ai pour l’émergence de notre pays, traduit dans le Plan Comores Emergentes, pour assoir un système de santé fort, résilient et répondant aux normes internationales.





En effet, ce centre est composé d une grande salle de 7 lits complets de dialyse et une autre salle de soins pour les malades vivant avec les pathologies tel que l’hépatite.





Les équipements utilisés dans ce centre sont des équipements de nouvelle génération et comprend des salles de traitement de l'eau et de stockage.





Ainsi, l’ouverture de ce centre va permettre à beaucoup de comoriens, de Mwali en particulier, d'avoir les soins appropriés, sur place, au lieu d’effectuer des déplacements vers Moroni ou à l’étranger.





A cette occasion, je tiens à saluer votre présence à cette cérémonie, et vous remercier, pour cette grande mobilisation, qui témoigne de notre attachement, à la promotion du secteur de la santé dans notre pays.





Je voudrais surtout, au nom du Gouvernement et du peuple comoriens et en mon nom personnel, à exprimer ici, notre profonde gratitude au peuple et au Gouvernement émiratis et tout particulièrement, au Président des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Mohammed Bin Zaid Al-Nahiyan et Qu’Allah les Protège.





Je remercie les promoteurs de ce projet, leur diligence et la parfaite exécution des travaux de ce Centre, crucial pour notre pays.





Je réserve une mention spéciale, à Cheikhat Fatma bint Mubarak, Mère de la Nation Emiratie et à notre frère M. Abdourahmane, Chargé d’Affaires des Emirats Arabes Unis dans notre pays, qui, s’est mis au service de nos deux pays, avec conviction et efficacité.





Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,





Comme je le dit assez souvent, mon ambition est de voir notre cher pays devenir une économie émergente à l’horizon 2030.





Dans cette vision, la population et des ressources humaines en bonne santé sont indispensables.





C’est pourquoi, le Gouvernement a décidé de renforcer la politique nationale de remise à niveau de notre système de santé, à travers la construction en finition, du Centre Hospitalier Universitaire, El Maarouf, Hôpital de référence du pays.





Cette politique se traduit aussi par la mise en œuvre de nombreux projets de réhabilitation et de construction, de différents hôpitaux du pays.





C’est ainsi que nous avons inauguré le pôle Mère-Enfant à Fomboni, également construite par nos frères des Emirats Arabes Unis, le renforcement et le bon fonctionnement de l’Hôpital de Bambao Mtsanga, construit par nos frères de la République Populaire de Chine.





Les différentes reformes administratives et réglementaires en cours visent aussi à améliorer le système de santé publique.





Nous avons le devoir d’éviter à nos compatriotes des dépenses liées aux évacuations sanitaires, qui ne sont pas toujours à leur portée, et par la même occasion, faire en sorte que cette manne financière utilisée pour ces déplacements et traitements à l’étranger, puisse être investie dans le pays.





Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Comme j’ai coutume de le dire à chaque inauguration, nous devons tous prendre soin des infrastructures que nous réalisons, car elles sont la propriété du pays et de sa population.





Ainsi, je souhaite voir toutes les parties concernées ce Centre de dialyse, se mobiliser, chacune en ce qui la concerne, afin que ce bâtiment bénéficie régulièrement de l’entretien nécessaire quotidien et de la protection et la maintenance de ses précieux équipements.





Je souhaite aussi que les patients qui fréquenteront ce Centre reçoivent un accueil chaleureux et l’attention dont ils ont besoin, afin que cette structure puisse gagner la confiance de la population et que l’on puisse assurer son utilité et sa pérennité.





Avant de terminer, je tiens à renouveler mes chaleureuses félicitations, au à mon frère, le Président des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Mohammed Bin Zaid Al-Nahiyan ; qu’Allah les Protège pour la présidence émiratie de cette la CP28 sa tenue dans son pays frère.





Je le félicite, d’avoir réussi à offrir aux dirigeants du monde, l’opportunité, de faire le bilan et l’évaluation, des progrès mondiaux dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris de 2015.





Je salue l’annonce faite par Son Altesse, de la création d’un fonds d’investissement, dédié au financement de l’adaptation et de l’atténuation des pays émergents et des Etats insulaires.





Ceci souligne sa détermination et de son engagement personnel, dans la construction d’un partenariat émirati-africain qui renforce notre détermination à soutenir son action et à agir avec lui, pour raffermir le partenariat qui lie les Emirats Arabes Unis et l’Union des Comores.





Je voudrais pour conclure, souhaiter une bonne mise en service, un bon fonctionnement et de bons résultats à ce Centre qui vient s’ajouter au paysage sanitaire de notre pays, au bénéfice de notre chère population.





Je vous remercie.

Beit-salam