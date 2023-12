Le Parti Ulezi apporte son soutien au candidat Bourhane Hamidou

Une réunion cruciale s'est tenue entre le staff du parti Ulezi et par notre candidat BOURHANE HAMIDOU ce mardi 19 décembre 2023. Une réunion cruciale s'est tenue entre le staff du parti Ulezi et par notre candidat BOURHANE HAMIDOU ce mardi 19 décembre 2023.





Cette rencontre renforce notre coalition, soulignant notre unité et notre détermination à travailler ensemble pour le bien de la nation. L'objectif était d'évaluer la situation politique actuelle et l'état de notre campagne, affirmant notre engagement envers le service du peuple et la construction d'un avenir meilleur pour tous les citoyens comoriens.





Nous réaffirmons notre priorité absolue envers la jeunesse comorienne, mettant fin à des décennies d'oubli et de négligence. Les leaders du parti Ulezi et notre allié Natuk Mohamed Mouzaoir ont réitéré leurs engagements envers la jeunesse et les femmes, promettant des solutions concrètes pour mettre fin à l'injustice sociale et offrir des opportunités équitables.





Notre vision commune est celle d'un avenir prospère, où chaque jeune comorien et chaque femme peut réaliser son plein potentiel. En conclusion, cette réunion marque un pas de plus vers un avenir meilleur pour les Comores.





Unis et fidèles à nos principes, nous sommes prêts à relever les défis. Ensemble, nous bâtirons une nation forte, équitable et prospère. Merci à tous pour votre soutien continu et votre engagement envers le bien-être de notre patrie.





Le service communication

Candidat Bourhane Hamidou