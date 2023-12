Elections 2024 : L’Union Européenne, le Système des Nations Unies et la COI à la CENI

Elections 2024 : L’Union Européenne, le Système des Nations Unies et la Commission de l’Océan Indien à la CENI







Dans le cadre des élections du Président de l'Union des Comores et des Gouverneurs des îles de 2024, les partenaires techniques et financiers affluent à la Commission Electorale Nationale Indépendante.





Mardi 5 décembre 2023, le Président de la CENI, Idrissa Said Ben Ahamada a reçu la visite de Pierre BEZIZ. Le Chef du Bureau de l’Union Européenne à Moroni a présenté le «Projet d’appui à la société civile comorienne pour l’observation électorale et l’éducation civique». Il s’articule sur deux objectifs spécifiques : «Promouvoir un rôle actif des organisations de la société civile dans le suivi du processus électoral avec la mise en place d’un mécanisme adéquat d’observation citoyenne d’une part. Et «Renforcer la sensibilisation de la population comorienne sur ses droits et devoirs en matière électorale », d’autre part.





Ce programme contribue à l'amélioration de la transparence du processus électoral et à l’inclusion de la société civile.





Mercredi 6 décembre 2023, c’est le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies qui est accueilli par le Président de la CENI pour faire le point sur les nombreux défis que constituent l’organisation des élections.





François Batalingaya a réitéré la disponibilité du Système des Nations Unies d’accompagner l’Union des Comores à organiser des «élections inclusives » dans un « climat apaisé » avec une « forte participation des femmes et des jeunes ». Il a évoqué la nécessaire « sensibilisation » des électeurs et électrices et insisté sur «l’acceptation des résultats des urnes».





Idrissa Said Ben Ahamada a rassuré son interlocuteur sur les aspects logistique et financier. Il a rappelé l’engagement de la CENI de tenir des élections crédibles, transparentes et conformes aux normes en vigueur. Il a également confirmé la demande d’accréditation d’organismes internationaux pour l’observation de ces élections, précisant que l’arrêté ministériel relatif au comité mixte d’instruction des demandes d’accréditation sera publié sous peu.





Enfin, dans le cadre du projet Gouvernance, Paix et Stabilité de la COI, deux formateurs et l’ensemble des 19 journalistes participants à la formation spécifique en couverture journalistique du processus électoral ont effectué une visite à la CENI ce mercredi.





Après la visite de courtoisie auprès du Président de la CENI, Me Gerard Youssouf, membre du comité communication, a répondu aux nombreuses questions des journalistes sur le processus électoral.





CENI Comores