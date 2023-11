Les Comores, le pavillon de la mort

Le 22 novembre, le Raptor quitte El Dekheila près d’Alexandrie (Egypte) avec 6000 tonnes de sel à destination d’Istanbul. 14 marins sont à bord : 8 égyptiens, 4 indiens, 2 syriens. Le dimanche 26 novembre à 7h du matin heure locale, le Raptor se signale en panne de moteur. A 8h20, le navire commence à gîter, le capitaine envoie le signal de détresse. Le Raptor coule peu après à 8 km au sud ouest de l’île de Lesbos, au large de la Türkiye. Le 22 novembre, le Raptor quitte El Dekheila près d’Alexandrie (Egypte) avec 6000 tonnes de sel à destination d’Istanbul. 14 marins sont à bord : 8 égyptiens, 4 indiens, 2 syriens. Le dimanche 26 novembre à 7h du matin heure locale, le Raptor se signale en panne de moteur. A 8h20, le navire commence à gîter, le capitaine envoie le signal de détresse. Le Raptor coule peu après à 8 km au sud ouest de l’île de Lesbos, au large de la Türkiye.





Un marin égyptien qui s’était accroché à un fût est secouru, 1 marin est retrouvé mort, 12 sont portés disparus. Le site d’informations maritimes Splash 247 diffuse une vidéo du Raptor dont l’heure et la date exactes ne sont pas connues; on voit clairement que certains panneaux de cale sont recouverts d’une bâche, ce qui confirme que le Raptor n’était pas en état de lutter contre les tempêtes et d’éviter l’inondation des cales par les vagues et que les conditions d’étanchéité du navire étaient déficientes (cf. voir par la suite, la détention du Raptor en août 2023 en Roumanie).





Le Raptor faisait partie de cette flotte de l’ombre qui circule en Méditerranée et dans la mer Noire. Ces navires en fin de vie devraient être depuis longtemps démolis mais ils continuent à être exploités.





Le pavillon Comores est sur la liste noire des pavillons à risque. La base de données Equasis répertorie 215 navires sous pavillon des Comores. 136 sont âgés de plus de 30 ans. Le pavillon des Comores est aussi un des pavillons corbillards les plus employés pour le départ à la casse grâce à la simplification des procédures d’enregistrement en ligne pour des périodes de 3 mois. Pour des périodes jusqu’à 6 mois, les copies des documents officiels suffisent. Ça ouvre la porte à toutes les falsifications. Au delà, l’armateur doit fournir les documents originaux. Les armateurs qui battent pavillon des Comores ont des assises financières fragiles et rognent sur tous les budgets y compris les salaires des équipages.





Le 21 février 2023, le Seamark, pavillon Comores, 42 ans, s’est cassé en deux. Il était au mouillage en face de Novorossiysk, le port russe de la mer Noire. Il transportait 3000 tonnes de copeaux de marbre. 11 marins sur 13 ont été sauvés.





Raptor (ex-Lady Bo, ex-Lady L, ex-Kaptan Ilyas Kalkavan, ex-Inci 5). OMI 8212350. 39 ans. Longueur 106 m, port en lourd 6.338 t. Pavillon Comores depuis juin 2019; précédemment Panama (mai 2017), Moldavie (mars 2017) et Türkiye. Société de classification Hellas Naval Bureau depuis janvier 2022, précédemment Veritas Register of Shipping. Construit en 1984 à Gebze (Türkiye) par Sedef Gemi Endustrisi.





11 détentions : en 2000 à 3 reprises à Novorossiysk (Russie), en 2001 à Zeebrugge (Belgique) et de nouveau à Novorossiysk, en 2009 à Constantza (Roumanie), en 2017 à Berdiansk (Ukraine) et à Oristano (Italie), en 2018 à Bourgas (Bulgarie) pendant 279 jours, en 2020 à Tuzla (Türkiye) et en août 2023 à Tulcea (Roumanie) pendant 18 jours. Lors de cette dernière détention, 65 déficiences ont été relevées par les inspecteurs roumains [...]