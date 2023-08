"J'espère qu'Azali tirera aujourd'hui les leçons de l'évolution de la situation au Gabon"

Les raisons invoquées par les militaires pour mettre fin au règne dynastique des Bongos peuvent demain se reproduire aux Comores. Rais Azali devrait se retirer aussitôt que possible et faciliter l'émergence d'un nouveau leadership visionnaire et patriotique. Les raisons invoquées par les militaires pour mettre fin au règne dynastique des Bongos peuvent demain se reproduire aux Comores. Rais Azali devrait se retirer aussitôt que possible et faciliter l'émergence d'un nouveau leadership visionnaire et patriotique.





Les Comores, l'un des États insulaires les plus pauvres d'Afrique, sont un État en faillite dans tous les sens du terme. La corruption de haut en bas est endémique et les misérables îliens, tout comme les malheureux Gabonais, espèrent des transformations socio-économiques radicales et l'avènement d'une société libre, démocratique et prospère.





J'espère qu'Azali Assoumani tirera aujourd'hui les leçons de l'évolution de la situation au Gabon et reviendra sur ses méthodes de gouvernance irresponsables et autocratiques aux Comores. La politique de danse du ventre des dirigeants corrompus vers Paris ne peut plus sauver leurs régimes compromis et anti-peuple.





Les Comores en effet n'est pas un pays pauvre, mais les autorités autoritaires ont choisi la voie de la pauvreté, de la mauvaise gouvernance et de la corruption élevée comme mode de gouvernance.





Un nouveau leadership visionnaire transformera les Comores en un État-nation stable, pacifique et prospère et consolidera ses relations avec tous ses partenaires internationaux, sans exclusive.





Par Said HILALI