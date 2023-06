De quoi Azali profite-t-il pour écraser avec mépris le peuple comorien ?





Du flegme et de la naïveté des comoriens, sûr et certain , mais un jour le muet parlera et c'est à partir de cela qu'Azali comprendra qu'aucun président africain n'est à l'abri de la colère de la jeunesse africaine. Qui croirait qu'un jour le patrimoine démocratique du continent africain arrivait à un stade où l'armée est sur le point d'assurer le contrôle rien que pour sauver le Sénégal ? Une Afrique qui se réveille et qui veut se débarrasser de l'ennemi n°1 qui s'est vêtu d'habits d'amitié.





À l'instar des soi-disants chefs d'État africains, mais la réalité est qu'ils sont les défenseurs des intérêts de la France en Afrique, Azali Assoumani continue à croire en son intouchabilité et en sa protection dominatrice et néocolonialiste qui lui sont octroyées par l'ancienne puissance coloniale.





Les jeunes africains, y compris les jeunes Comoriens, se posent intelligemment les questions suivantes :





Comment la puissance coloniale vole des milliards de dollars au continent africain ?

Pourquoi l'Europe a-t-elle refusé d'investir en Afrique avec autant de ferveur qu'elle envoie d'aides ?





L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde, mais reste l'un des plus pauvres au motif qu'elle continue toujours à créer son enfer pour Construire le paradis sur terre des autres. l'Afrique pleure ses enfants qui périssent tous les jours en mer. Et les médias occidentaux sont à pied d'œuvre pour relayer et entrer cette image de l'Afrique dans le monde. Des africains qui ont toujours besoin d'aide avec leurs problèmes sans fin jusqu'à ce que tout le monde ressente la fatigue.





Non, l'Afrique n'est pas ainsi pauvre. Très récemment, " Global justice New" a révélé qu'en 2014/2015, plus de 203 milliards de dollars ont quitté l'Afrique contre moins de 161 milliards de dollars que le continent a reçu sous forme de prêt ou d'aide. Pourtant cette somme colossale d'argent qui quitte l'Afrique n'est jamais mise en évidence , et surtout la manière dont l'argent et les ressources exploitées du continent au profit des gouvernements et entreprises étrangers est cachée.





En pleine crise migratoire au départ d'Afrique du Nord vers l'Italie , le vice-premier ministre italien Luigi Di Maîo, a déverrouillé le tabou en disant que la politique de la France en Afrique provoque la pauvreté et par conséquent, la migration des africains vers l'Europe par des routes maritimes dangereuses. Il a souligné que si il y a des gens qui quittent l'Afrique maintenant, c'est parce que certains pays européens et en particulier la France, n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. Il a de même affirmé que si la France n'avait pas des colonies africaines, elle ne serait pas parmi les grandes économies mondiales.





La France a vraiment appauvri ses anciennes colonies pour son propre gain économique, martèle monsieur Di Maïo, qui n'est pas le seul à remettre en question la politique de la France en Afrique, et à souligner à quel point elle est égoïste et exploiteuse. Après les indépendances dans les années 60, l'Europe a essayé de créer des relations continues avec ses anciennes colonies comme un geste altruiste puisque les africains construisaient leurs nations à partir de rien. Toutefois, la réalité est que les nations africaines ont été pillées et dépouillées de leurs ressources naturelles par leurs puissances coloniales.





Mais rappelons-nous un peu de l'histoire qu'avant le colonialisme, l'Afrique était riche avec des ressources naturelles et du commerce. l'Afrique de l'ouest avec ses systèmes commerciaux, son grand business s'était développé sur des siècles avant l'arrivée des français. Lorsque les européens sont arrivés, ils ont introduit la traite des esclaves qui a épuisé les populations par les règles d'esclaves.





Mais en continuant à exploiter l'Afrique même après les indépendances de la part des anciennes puissances coloniales, la France se distingue par le champs d'application d'une politique visuelle à maintenir l'aflux d'argents de ses anciens colonies quelque soient les conséquences sur leurs économies. Cela est surtout dû à la façon dont la plupart des colonies françaises ont acquis leurs indépendance. Par exemple, en 1958 à l'instauration de la V ème République, la France voulait restructurer un empire français en une fédération.





Toutes les colonies ont accepté, excepté Ahmed Sékou Touré qui a déclaré, la même année, l'indépendance de la Guinée. Ce qui lui a valu la punition de la honte : les écoles, les hôpitaux et les bâtiments d'administration publique ont été incendiés . Les routes goudronnées ont été détruites, les animaux et la nourriture ont été empoisonnés pour montrer aux autres colonies africaines que le prix à payer pour rejeter la France sera très élevé.





Mais, saviez-vous que le mot " forêt" provient du latin " Silva forestis" qui signifie " forêt en dehors de l'enclos", c'est -à-dire un milieu extérieur à la civilisation ou plus probablement une réserve de chasse dont le roi se réserve la jouissance ? ( l'Afrique et l'Occident , sans la proie, le prédateur n'existe jamais.





Maintenant l'Afrique se réveille avec une jeunesse très bien déterminée pour se débarrasser des serviteurs africains, les marionnettes, les "béni oui oui " au pouvoir sponsorisé par l'Occident pour son propre intérêt . Bienvenue au club, la découverte d'importants gisements pétroliers aux Comores sur tout le territoire national, et plus particulièrement à l'île de Ngazidja, des côtes Nord -Est aux frontières maritimes mozambico-comoriennes, le Président Azali Assoumani est en train de testamenter une pire succession à la Future génération.





Mais le peuple comorien, jeunes et moins jeunes , affiche clairement, leur désamour et leur dégoût avec l'actuel homme fort du continent africain. Il s'est accroché , quelles que soient les circonstances, mais les comoriens, dans sa plus grande majorité, ne veulent plus de lui . Il est le meilleur ami de Macky Sall.





Dans la capitale du pays de la TERANGA, la situation est incontrolable au point où plusieurs démissions de hauts gradés militaires et de la police ont, ces derniers temps, été annoncées par des médias locaux. Ce sont des bons patriotes qui refusent d'être complices du K.O provoqué par un président en fin de mandat mais qui vise, coûte que coûte, un 3ème mandat interdit par la constitution sénégalaise.





Où est le Sénégal qu'on nous a appris à l'école qu'il est notre modèle africain de la démocratie ? Le Sénégal, qui n'a même pas été concerné par le discours de François Mitterrand du 20 janvier 1990 à la Baule sur la conditionnalité démocratique. Le Sénégal, patrimoine africain de la démocratie, qu'est ce qu'il est devenu ? Il est tombé, hélas, dans le panneau Sall ! L'internet est coupé au Sénégal par Macky Sall.





Mais rien ne peut contre la volonté du peuple, et le président Azali doit observer avec attention ce qui se passe à l'ouest. Qui a cru qu'on peut voir ça un jour au Sénégal ? Tout cela prouve que les mentalités ont étrangement changé en Afrique, et qu'aucun président africain n'est épargné.







Monsieur le président Azali, le mouvement yaroibi-oummat et moi-même, en tant que comoriens et fiers de l'être, sommes attachés au respect des institutions de la République des Comores, dont vous faites partie. Convaincu que vous soyez le président des Comores, quelle que soit la façon dont vous êtes arrivés au pouvoir, le Mouvement yaroibi-oummat, vous propose de partir avec la tête haute en faisant pareil que le Président BOUHARI du Nigeria, MAHAMADOU OUSSOUFA du Niger, John Dramani Mahama du Ghana... plutôt que de passer par la petite porte comme ce que Macky Sall est actuellement en train de vivre, l'obsession du pouvoir conduit à la descente aux enchères.





Le SG du Mouvement yaroibi-oummat