Comoriens tués dans un incendie à Bressuire : qui sont les deux suspects ?

Bressuire : « Baignés dans la toxicomanie », qui sont les deux suspects dans l’incendie mortel ?





Un homme et une femme sont suspectés d’être à l’origine de l’incendie ayant causé la mort de cinq personnes, le 8 juillet 2022 à Bressuire. Un couple rongé par les stupéfiants depuis plusieurs années.





« Depuis l’incendie, elle éprouve un immense sentiment de culpabilité pour ce qu’elle a fait, c’est presque un soulagement pour elle d’avoir été arrêtée. » Cette Bressuire de 38 ans, mère de quatre enfants, fait partie des deux personnes mises en cause dans l’incendie mortel, et désormais officiellement criminel, de combles aménagés situés boulevard Joffre, dans le centre de Bressuire. Elle a été interpellée mardi 13 juin 2023. L’autre personne n’est autre que son compagnon depuis un an, un homme de 43 ans.





Des représailles après avoir été « carottés » lors d’un deal





Les deux suspects, placés en garde à vue mardi 13 juin, ont reconnu être à l’origine de l’incendie mortel et ont expliqué avoir agi en lien avec une transaction de stupéfiants. En effet, selon nos informations, le couple aurait déclenché l’incendie en représailles envers l’un des occupants des appartements, après avoir été « carotté » par ce dernier lors d’un deal de cocaïne. « Ils ont agi sans réfléchir, en pleine nuit, ils avaient consommé de l’alcool et de la drogue », précise une source proche de l’enquête.





L’homme en question, d’origine comorienne, est d’ailleurs l’une des cinq victimes de l’incendie. Son nom a été cité pas plus tard que le 8 juin dernier au tribunal de Niort, lors du procès de cinq hommes pour un trafic de stupéfiants révélé à la suite de l’incendie du 8 juillet 2022. Les enquêteurs avaient en effet remonté leur piste après avoir retrouvé dans les décombres de l’incendie une liasse de billets partiellement brûlés d’une valeur de 7.200 € dans l’appartement ravagé par les flammes, avec des traces de stupéfiants.





Le suspect condamné pour trafic de stupéfiants le 8 juin





Les cinq hommes ont été condamnés et parmi eux, un homme de 43 ans, en détention provisoire, avait écopé de la peine la plus lourde avec six mois de prison ferme. Il se trouve que cet homme n’est nul autre que celui désormais mis en cause pour assassinat et tentative d’assassinat, tout comme sa compagne, dans l’incendie de Bressuire. « Son casier judiciaire est chargé, il baigne dans les stupéfiants depuis très longtemps et est accro à l’héroïne depuis ses 18 ans. C’est un toxicomane qui a besoin de soins », expliquait alors son avocat, précisant qu’il avait passé en tout « dix ans en prison ».