Mounira Said Mohamed Jouit de la Retraite





Il est admirable de voir tout ce que Mme Mounira SAÏD Mohamed a accompli tout au long de sa carrière. Son parcours académique est remarquable, ayant obtenu le bac avec mention Bien en 1978 et bénéficié de bourses d'études de l'État en tant qu'anesthésiste, ce qui l'a amené à étudier la médecine à Brazzaville au Congo pendant 4 ans de 1978 à 1982 et à se spécialiser en anesthésie et réanimation à Abidjan en Côte d'Ivoire pendant 2 ans.





Elle a continué de se perfectionner tout au long de sa carrière, avec de nombreuses formations en Afrique Noire ainsi qu'en France, où elle s'est spécialisée en médecine de catastrophes et des sauvetages. Elle a également suivi une formation à la Réunion pour la formation de santé mentale.





En 1984, Mme Mounira a décidé de revenir aux Comores pour travailler à Elmaarouf dans la région de Moroni. Elle a été la seule anesthésiste pendant un temps, en collaboration avec des médecins étrangers, puis elle a travaillé avec des médecins comoriens tels que le Dr Adaa. Son travail a été exemplaire et a été d'un grand secours pour de nombreux patients.





Elle a montré son engagement pour sa communauté et son pays, combinant sa passion pour la médecine et sa participation active en politique, avec le colonel Mdradabi.





Cela démontre non seulement sa force de caractère, mais aussi sa détermination à poursuivre ses objectifs malgré les obstacles. En tant que l'une des premières élèves de l'école primaire de Tsidjé, elle a ouvert la voie à de nombreuses autres filles qui souhaitent poursuivre leur éducation en dépit des restrictions culturelles et sociales.





Son succès professionnel tout en élevant une famille est un exemple pour de nombreuses femmes qui luttent pour concilier leur carrière et leur vie personnelle.





Nous la remercions pour son dévouement et son engagement envers l'éducation et la santé aux Comores, et nous saluons son parcours remarquable et inspirant. Une retraite bien méritée attend désormais Mme Mounira, avec notre gratitude et notre respect sincères pour tout ce qu'elle a accompli.





