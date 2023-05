Programme de bourse Mandela Washington : 4 jeunes comoriens sélectionnés

Félicitations aux 𝟰 𝗷𝗲𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘀 sélectionnés pour participer au programme de bourse Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders 2023! Au cours d’une séance d’orientation avant le départ organisé à l'ambassade des États-Unis Antananarivo les 9 et 10 mai, les boursiers ont construit des relations solides entre eux, discuté de leurs attentes avant la bourse, et se sont mis en réseau avec les anciens de YALI et les représentants de l'ambassade des États-Unis. Félicitations aux 𝟰 𝗷𝗲𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘀 sélectionnés pour participer au programme de bourse Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders 2023! Au cours d’une séance d’orientation avant le départ organisé à l'ambassade des États-Unis Antananarivo les 9 et 10 mai, les boursiers ont construit des relations solides entre eux, discuté de leurs attentes avant la bourse, et se sont mis en réseau avec les anciens de YALI et les représentants de l'ambassade des États-Unis.





Les boursiers se rendront dans 4 villes américaines du 21 juin au 4 août pour participer à des instituts de leadership organisés par des collèges et universités américains. Au cours de la dernière semaine du programme, les boursiers rencontreront leurs homologues subsahariens du YALI à Washington D.C. et participeront à un sommet sur le leadership réunissant des hauts fonctionnaires du gouvernement américain et des dirigeants du secteur privé.





Lancé en 2014, le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders est le programme phare de la Young African Leaders Initiative (YALI) et incarne l'engagement des États-Unis à investir dans l'avenir de l'Afrique.





Pour plus d'informations sur l'initiative YALI et la bourse Mandela Washington, consultez le site: https://yali.state.gov/mwf/





