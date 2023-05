A Mohéli, les AVC sont plus fréquents chez les plus de 40 ans. Certains ne sont plus en vie mais d'autres sont encore là, souffrant de ne plus pouvoir



Ici à Mohéli presque toutes les localités ont connu des jeunes de cet âge là brusquement victimes d'un accident cardiovasculaire. Il ne se passe un mois sans qu'il n'y ait une personne victime d'AVC .Rien qu'en ce moi de mai, nous en avons compté 2 au CHRI de Fomboni.





Certains ne sont plus en vie mais d'autres sont encore là, souffrant de ne plus pouvoir réaliser certains mouvements essentiels de leur vie. Ils sont des pères ou des mères de famille. Prions pour eux mais et surtout pensons à eux en leur apportant souvent un soutien. Personne ne sait à quand son tour.





Mais la grande question à se poser c'est de savoir l'origine de cet accident. Tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est le mode d'alimentation qui est à l'origine de l'hypertension. Associé à l'âge mais surtout aux soucis réguliers, les AVC font rage dans notre société.





On ne peut pas échapper à l'âge mais on peut éviter de consommer trop salé et trop gras. On peut faire du sport et ceux qui sont déjà hypertendus et qui doivent prendre régulièrement leurs médicaments, ne soyez pas négligeant pour votre santé. La liste des personnes qui avaient laissé par oubli ou par négligence de prendre leur médicament et qui ont été attaqués est longue.

Aidons nous à prendre soin de notre organisme

Aimons nous vivant





La rédaction de Mohéli Matin