Réorientation du partenariat stratégique entre les Comores et la Chine





Chers compatriotes,





Je vous écris aujourd'hui pour discuter de la nécessité d'intensifier notre partenariat stratégique avec la Chine dans les domaines militaire, politique et économique. Comme vous le savez, notre pays est confronté à une situation difficile en raison de l'administration illégale de l'île de Mayotte par la France, qui appartient aux Comores selon la communauté internationale.





Nous devons nous préparer à faire face à cette situation et à protéger les intérêts des Comores. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser la France continuer à agir de manière illégale envers notre pays. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers un partenaire fiable et bénéfique pour les Comores, et je pense que la Chine est ce partenaire.





En intensifiant notre partenariat stratégique avec la Chine, nous pourrions non seulement renforcer notre situation économique, mais également nous protéger contre toute ingérence illégale de la France. La Chine est un partenaire qui respecte les principes d'égalité, de non-ingérence et de coopération gagnant-gagnant. C'est également un partenaire qui peut nous offrir des avantages économiques, notamment en matière d'investissements et de commerce.





Cependant, notre partenariat avec la Chine ne devrait pas se limiter à l'aspect économique. Nous devons également renforcer notre partenariat dans les domaines militaire et politique. Nous devons être prêts à faire face à un éventuel conflit indirect avec la France via l'île de Mayotte. La Chine a une puissance militaire et diplomatique importante, ce qui en fait un allié potentiel de choix pour les Comores.





Je m'adresse également aux membres du gouvernement comorien. Nous avons besoin de votre soutien pour faire avancer cette question. Nous devons montrer que nous sommes unis en tant que peuple comorien et que nous ne tolérerons pas l'ingérence illégale de la France dans nos affaires. Nous avons besoin de votre aide pour que la Chine devienne notre partenaire stratégique de choix.





Enfin, j'appelle tous les citoyens comoriens à prendre position et à soutenir cette cause. Nous devons être solidaires en tant que peuple comorien et travailler ensemble pour assurer un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures.





Je vous remercie de votre attention à cette question importante et j'espère que vous pourrez la considérer avec sérieux.





Cordialement,





Ibrahim Djamil