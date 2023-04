Nour El Fath Azali ne croit plus à l'émergence de son père

Fathou ne croit plus à l'émergence, rejette la faute à la jeunesse comorienne, incompétente selon lui





A Ntsaoueni, le conseiller privé (très public) du chef de l'Etat s'est attaqué une nouvelle fois à la jeunesse comorienne. Si les Comores n'émergent pas, c'est la faute aux jeunes comoriens qui manquent, selon ses termes, des convictions profondes et les compétences nécessaires. J'ignore s'il a tort. Je ne sais pas s'il a raison.





Je pense plutôt qu'il est temps de se remettre en cause. Depuis 2016 que son père est revenu au pouvoir, Fathou se vante d'avoir tout essayé pour fournir l'électricité aux comoriens : " depuis l'arrivée de son excellence au pouvoir on a tous essayé. On a toujours pas trouvé la solution. On a acheté des groupes de marque Toshiba et des Caterpillar, ça n'a pas marché. Maintenant on essaie l'énergie solaire et le fioul. Nous sommes entrain de réfléchir".





Franchement si en 8 ans de règne, vous êtes toujours en réflexion pour donner le minimum (mba mwendje) au peuple comorien, Kapvatsi incompétence haniyo. Rendez nous les clés. Hayiii





Bon ramadan à nous, jeunesse incompétente.





Par Ali Mbae, journaliste