Les États-Unis et les Comores renforcent leur coopération

dans le domaine de la géologie





Comprendre les modèles d'activité géologique est cruciale pour prévoir les éruptions volcaniques et protéger les communautés des catastrophes naturelles. C'est pourquoi le gouvernement américain, par le biais de l'U.S. Geological Survey(USGS), soutient le gouvernement comorien dans la prévision des risques géologiques qui pourraient menacer la population des Comores.





Jeff Doebrich, Conseiller Scientifique de l'USGS pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et Johanna Fernando, Responsable Régionale de l'Environnement au Département d'État, se sont rendus aux Comores les 27 et 28 avril afin de renforcer la coopération entre les tats-Unis et les Comores dans le domaine de la géologie. Ils ont visité l'Observatoire Volcanologique de Karthala (OVK), discuté des opportunités de coopération avec les dirigeants de l'OVK, et visité les capteurs de surveillance sismique donnés par l'USGS et situés au pied du Mont Karthala, où ils ont acquis une connaissance directe sur la géologie unique de la région et de ses risques potentiels.





Doebrich et Fernando ont également visité l'École de Géologie de l'Université des Comores pour s'informer sur l'investissement du pays dans les jeunes géologues, géophysiciens et volcanologues. Ils ont rencontré des représentants du Ministère comorien de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement et du Bureau Géologique des Comores pour discuter de l'importance des questions liées à l'eau et de la cartographie géologique, ainsi que des interactions complexes entre l'eau, l'utilisation des terres et la santé écologique.





« Cette visite a été très productive et a permis de passer en revue notre coopération actuelle et les possibilités d'engagement futur avec les agences gouvernementales des Comores », Doebrich a déclaré. « Je suis impatient de poursuivre les discussions sur la manière dont l'USGS peut fournir une assistance technique supplémentaire. »





L'USGS s'est engagé à soutenir l’OVK et le gouvernement comorien pour surveiller les activités géologiques et assurer la sécurité de ses citoyens. Au début de l’année, l'USGS a fait don d'un sismomètre nanométrique à l’OVK pour aider les scientifiques comoriens à mieux prévoir les activités volcaniques dans le pays. Ce don de 22 000 dollars s'inscrit dans le cadre d'une longue relation entre l'OVK et l'USGS.





En 2017, des experts de l'Alaska Volcano Observatory de l'USGS ont installé quatre stations sismiques sur les pentes du Mont Karthala afin d'améliorer la surveillance du volcan. En 2014, une équipe du Volcano Disaster Assistance Program (VDAP) de l'USGS est venue aux Comores pour évaluer un glissement de terrain à Anjouan. Et en 2011 et 2012, des techniciens de l'OVK ont participé à une formation sur la surveillance des volcans organisée par le VDAP à Hawaï.