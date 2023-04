L'ENJEU C'EST LE PÉTROLE





Je pense que si le Gouvernement de fait du Colonel Azali acceptait de collaborer avec le colon français pour mener l'opération criminelle qui consiste à déplacer par la force une certaine catégorie de population de Mayotte vers les autres îles, il devrait subir le vindicte populaire jusqu'à sa chute.





Ce serait une très haute trahison jamais connue de toute notre histoire post-indépendance. Des anciens Présidents et des patriotes ont payé leur vie à cause de leur intransigeance face à la question de Mayotte et nos frontières. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de l'union des Comores sont intangibles, la France doit le savoir.





Et pourtant, Il s'avère que la France voudrait délimiter les frontières maritimes Mahoraises, lesquelles lui permettaient de revendiquer une quinzaine des 42 puits pétroliers sous-marins. Elle ne serait pas à sa première tentative, puisque sous le régime de Ikililou DHOININE. Elle aurait écrit un courrier officiel dans ce sens qui fut restée lettre morte, car le régime y aurait refusé au grand dam de la position du DIRECAB chargé de la Défense qui aurait souhaité le partage des puits avec la France.





Les Comoriens doivent savoir que ce régime dictatorial est en très mauvaise posture pour défendre les intérêts des Comoriens à cause de sa fragilité populaire. Ce régime est en quête d'une légitimité depuis 4 ans et il est aux abois et prêt à tout faire pour l'obtenir y compris s'il faut concéder à la France une partie de notre territoire et une quinzaine de puits pétroliers.





J'invite le peuple comorien à se mobiliser pour refuser ce marchandage indigne et ce traitisme répétitif du Colonel Azali Assoumani et son clan.





Bonne iftar





AMS ( Paris)