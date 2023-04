Gianni Infantino évoque le développement du football lors d’une visite aux Comores





Gianni Infantino a rencontré le président Assoumani lors d’une visite aux Comores

Les échanges ont porté sur l’augmentation de la pratique du football dans le pays

Le Président de la FIFA a assisté l’inauguration d'un terrain en gazon artificiel sur un site ayant bénéficié de fonds FIFA Forward





À l'occasion d'une visite officielle, Gianni Infantino s’est entretenu avec le président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, afin d’envisager avec lui l’avenir du football dans son pays. Le Président de la FIFA s’est également rendu au centre technique national, en compagnie du président de la Fédération comorienne de football (FFC) Saïd Ali Saïd Athouman.





"Je suis fier et honoré d’avoir pu rencontrer ce jour Son Excellence, le président des Comores. Il m’a confié être un grand amateur de football. Comme vous l’imaginez, nous avons parlé football, mais aussi infrastructures. Nous avons réfléchi ensemble au meilleur moyen d'accompagner le développement du football dans ce beau pays. Pour ce faire, nous aurons besoin d’équipements et de terrains sur les trois îles", a fait savoir le Président Infantino.





"Nous devons donner davantage d’occasions de jouer aux hommes et aux femmes de ce pays. Il faut travailler de concert dans les écoles car le football peut tenir un rôle très important dans l’éducation. Nous souhaitons mettre en commun nos ressources, nos fonds et nos programmes pour les jeunes Comoriens, afin de les encourager à jouer au football."





Pour trouver l’exemple de cette volonté, il suffit de remonter au mois de janvier dernier et au lancement du programme Football for Schools de la FIFA aux Comores. L’événement avait réuni 40 éducateurs et 130 enfants.





Avant d’être reçu par le président Assoumani, qui occupe également les fonctions de président de l’Union africaine avec laquelle la FIFA et la CAF ont signé un protocole d’accord en 2019, Gianni Infantino s’est présenté devant les membres du comité exécutif de la FFC. Il a ainsi pu visiter le centre technique national de Mitsamiouli, qui bénéficie actuellement de travaux de rénovation soutenus par FIFA Forward. Il a ensuite assisté à l’inauguration d'un nouveau terrain en gazon artificiel.





Le Secrétaire Général adjoint de la FIFA (Football) Mattias Grafström et Gelson Fernandes, directeur de la division Associations membres Afrique de la FIFA, étaient eux aussi présents, tout comme les FIFA Legends Youri Djorkaeff et Houssine Kharja.





Un peu plus tard dans la journée, M. Infantino et M. Athouman ont souligné l’importance du programme Forward de la FIFA pour des associations membres comme la FFC. "Le programme Forward nous donne accès à de nombreuses formations. Grâce à lui, nous avons pu améliorer le niveau de nos entraîneurs, de nos arbitres et de nos directeurs techniques, mais aussi développer nos infrastructures,à l’image du terrain artificiel que nous venons de poser sur l’île de la Grande Comore ou de ceux en service à Mohéli et Anjouan", a déclaré M. Athouman.





"Je tiens à remercier le Président Infantino pour sa contribution décisive au développement du football aux Comores, dans la région COSAFA et dans toute l’Afrique", a-t-il ajouté.