Les événements de Mayotte : Déclaration du RIDJA





Dans le contexte des événements douloureux de Mayotte, le Ridja ne pouvait, en solidarité à nos compatriotes qu'y vivent, répondre favorablement à la demande de dialogue faite par Monsieur Azali Assoumani, chef de l’État , Président de l’union africaine, pour « discuter des prochaines élections » alors que l’irruption de cette question dans le paysage médiatique et géopolitique international fait entrer les Comores dans une nécessité absolue et urgente d’Unité de tous les Comoriens.





Les drames qui touchent nos compatriotes qu’y vivent mobilisent l’attention de tous les comoriens et requièrent notre engagement en soutien aux nôtres en ce sens que l’actualité de Mayotte rappelle les blessures et les humiliations portées et transmises par notre histoire qui , loin de s’atténuer au fil du temps et des générations, semblent s’aggraver à force d’instrumentalisations de part et d’autre.





Il est regrettable que Monsieur Azali Assoumani n’ait pas mesuré que cette question, tel qu’elle est à nouveau posée, constitue le grand défi immédiat posé aux forces vives des Comores et la priorité, le thème central de convergence des consciences de l’engagement commun et immédiat de tous les Comoriens. S’il est acquis que le destin des Iles de l’archipel des Comores est commun , il est urgent d’œuvrer pour le dialogue entre les comoriens de toutes les Iles.





Car, l’unité des Iles de l’archipel des Comores marquée par des liens des fraternités familiales ,religieuses mais aussi diverses que notre histoire commune a pu façonner , a traversé, depuis 1975, des influences qui ont sérieusement bouleversé notre vécu, notre existence , nos habitudes, notre être et qui tendent à affecter nos fraternités.





L'archipel des Comores a besoin, pour exister, d’une restructuration sociale, culturelle et politique. L’intérêt soudain des grandes puissances pour notre région constitue un élément de complexité de notre avenir commun et nécessite, de ce fait, un dialogue des Iles de l’archipel des Comores et un long travail d’ajustement de part et d’autre et à l’intérieur de nos îles et à l’extérieur, faute de quoi notre division voulue et la haine entretenue , qui se structurent, feraient le jeu des extrémistes religieux et politiques.





L’union des Comores et la France ont le devoir de travailler pour l’émergence d'un environnement de confiance de tolérance, de paix et de compréhension mutuelle , favorable à la réflexion commune et à la mise en place des institutions sociales, culturelles et politiques qui rendraient possibles, dans notre espace géographique commun, une cohabitation harmonieuse, tolérante et fraternelle des pluralités sociales, cultuelles , politiques et culturelles et qui prendraient en considération les bouleversements survenus depuis 1975.





Paris le 30 Avril 2023

Me Saïd LARIFOU, Ancien candidat à l’élection présidentielle Président du RIDJA