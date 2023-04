Azali a été jeté sous le bus par ses propres collaborateurs

Il ne sert à rien de donner de sages conseils à des personnes qui n'ont pas la capacité de les recevoir ou de s'en imprégner. Le bambou ne devient pas une fragrance même s'il coexiste avec des santaliers. - Chanaky Il ne sert à rien de donner de sages conseils à des personnes qui n'ont pas la capacité de les recevoir ou de s'en imprégner. Le bambou ne devient pas une fragrance même s'il coexiste avec des santaliers. - Chanaky





Nos régimes autoritaires successifs ont adopté le syndrome de l'autruche comme modèle de gouvernance. Ils sont responsables de cette incapacité des Comores à construire un État-nation insulaire viable et respectable. Notre pays est soumis à une agression permanente de la part de nos gouvernements depuis 47 ans et aujourd'hui, en 2023, la calamité a atteint l'abîme du non-retour.





Les malheurs qui ont été imposés aux îliens ne peuvent être attribués à un seul individu mais à l'ensemble de la société (élite politique, intellectuels, société civile, autorités religieuses et amis des Comores). Cette situation déplorable est une honte nationale.





Nous pouvons apprendre beaucoup de l'ouvrage de Thoueybat Said Omar publié récemment et intitulé " Des Complots Aux Comores : Une stratégie politique au coeurde l'Océan Indien " et commencer l'exercice de notre autocritique impérative. Si nous refusons de suivre cette voie, nous sommes condamnés et les générations futures ne nous le pardonneront jamais.





Rais Azali Assoumani, qui est au pouvoir depuis 14 ans après son coup d'Etat militaire de 1999, a un très mauvais héritage et devrait tirer les leçons des conséquences catastrophiques de ses deux régimes distincts et avoir le courage et la sagesse d'ouvrir la voie pour que les Comores accèdent à un système de gouvernance alternatif, responsable et démocratique.





Les Comores ont besoin de personnes qui s'engagent à transformer l'État comorien pour consolider les principes d'intégrité, de créativité et de patriotisme. La nouvelle équipe dirigeante modifiera la constitution dictatoriale pour introduire le fédéralisme et décentraliser le pouvoir et permettre aux îles (régions) de déterminer directement comment elles sont gouvernées.





Le pays a été capturé par des minotaures, un cocktail d'huile toxique Panama ylang et de combinazione Maddof. Notre nation a été précipitée dans un profond trou noir. Rais Azali a été jeté sous le bus par ses propres collaborateurs les plus influents.





Le régime actuel a perdu toute légitimité pour défendre les misérables "damnés de la mer". Nos îliens sont devenus apatrides dans notre propre nation. NAKBA ! !!





English Version





There is no use in giving wise advise to people who have no ncapacity to reive or imbibe. Bamboo does not become a fragrant even though it lives with sandalwood trees. - Chanaky





Our successive authoritarian regimes have adopted the Ostrich Syndrome as the hallmark of their governance system. They are responsible for the failure of Comoros to construct a viable and respectable island nation state. Our country has been subjected to permanent aggression by our governments for the past 47 years and today in 2023, the calamity has reached the abyss of no return. The misfortunes that have been, imposed to the îlians cannot be attributed to one individual but to the whole society ( political elite, intellectuals, civil society, religious authorities and the friends of Comoros. This deplorable situation is a national shame.





We can learn a lot from the ouvrage of Thoueybat Said Omar published recently entitled “ Des Complots Aux Comores: Une stratégie politique au coeurde l’Océan Indien “ and commence the exercise of our imperative auto-critic. If we refuse to follow that path, we shall be doomed and future generations will never forgive us.





Rais Azali Assoumani who is in power for a total of 14 years after his military coup d’Etat in 1999 has a very poor legacy and should learn from the catastrophic consequences of his two distinct regimes and have the courage and the wisdom to pave the way for Comoros to acceed to an alternative responsible and democratic governance system.





Comoros needs people who are committed to transform the state in Comoros to consolidate the principles of integrity, creativity and patriotism. The new Leadership will change the dictatorial constitution to introduce federalism and decentralise power and allow the Islands ( regions) to directly determine how they are governed.





The country has been captured by minotaurs, a cocktail mixture of Panama ylang toxic oil and Maddof combinazione. Our nation has been thrown into a deep Black Hole. Rais Azali has been thrown under the Bus by his own most trusted collaborators.





The actual regime has lost all legitimity to defend the miserable “damnés de la mer”. Our îlians have become stateless in our own nation. NAKBA !!!





Par Saïd Hilali