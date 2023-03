Voici la personnalité comorienne la plus «influente» au monde. Elle évolue à l'international car AXA est présent dans 64 pays et compte près de 107 Mi



Femme à l'honneur : KARIMA SILVENT





Serais-je dans le faux si j'affirmais haut et fort que la personnalité Comorienne la plus puissante de ce monde n'est pas un homme mais plutôt une femme répondant au nom de Karima Silvent?





J'aime à croire sans le moindre doute que de par son parcours universitaire exemplaire, de part la position qu'elle occupe au sein de l'un des plus grands assureurs mondiaux AXA en tant que Responsable des Ressources Humaines et membre du comité exécutif d'un groupe comptant près de 170 000 collaborateurs à travers la planète et qui pèse au niveau boursier près de 70 Milliards d'Euros, Mme Karima Silvent peut légitimement prétendre au titre de la personnalité comorienne la plus influente au monde.





Elle évolue à l'international car AXA est présent dans 64 pays et compte près de 107 Millions de clients à travers le monde, elle maîtrise donc aisément la langue de Shakespeare et celle de Molière.





En parallèle à ses fonctions elle est engagée depuis de nombreuses années sur le terrain philantropique via l'association EPIDE qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes issus de la diversité notamment ce qui est tout à son mérite et son honneur.





Certains pourraient me reprocher ma subjectivité du fait que nous sommes originaires du même village à savoir Dembeni Mbadjini mais en toute objectivité qui peut se targuer d'avoir un C.V aussi fourni?





Elle est un modèle de réussite et de méritocratie, diplômée de Sciences Po et de l'ENA en 1998 Promotion Valmy.





Si je ne me trompe pas seuls 3 Comoriens dans l'histoire ont été diplômés de l'ENA, le regretté Ali Bourhane Yachourouty, Mme Karima Silvent donc et récemment la jeune Benazir Hilali. Merci de me corriger si je me trompe. Ce club est donc très restreint.





1997: Responsable du Fonds national pour l'emploi

2002- adjoint du DRH de l'assistance Public des Hôpitaux de Paris.

2007 DRH de KORIAN

depuis 2011 chez AXA où elle a gravit de nombreux échelons





A l'heure où à la société Comorienne est en pleine mutation, Mme Silvent doit être une source d'inspiration pour la jeunesse Comorienne et pas seulement féminine. Elle est l'exemple que par la constance du travail, l'effort continue, l'abnégation nous pouvons réaliser nos rêves, tout devient possible.





Car être une femme, noire, originaire d'un pays musulman de surcroît et réussir à surmonter les obstacles et gravir les échelons professionnels avec une telle réussite en Occident on pourrait croire que cela relève du miracle.





Et pourtant tout ce qu'elle a obtenu, elle le doit à la qualité de son travail, son expérience et ses compétences parlent pour elle. Elle a reçu le Prix de DRH de l'année en 2021 remis par le journal Le Figaro, journal pourtant très liberal et très à droite politiquement.





Elle ne fera sûrement jamais de politique aux Comores pays qu'elle a quitté très jeune à l'âge de 6 ans, ce qui est regrettable et dommageable car le pays aurait tellement besoin de personnes aussi qualifiées qu'elle pour insufler un vent nouveau de fraîcheur et d'espoir en de meilleur lendemain.





Je ne suis pas un proche mais je peux témoigner malgré tout qu'elle se sent concernée par les problématiques que peuvent être l'éducation ici au pays en ayant aidé la jeunesse de Dembeni à financer les travaux de la bibliothèque du Lycée et je tenais à lui renouveler mes sincères remerciements.





L'instruction peut nous donner des ailes et nous faire gravir des montagnes.





À travers Mme Silvent je fais le doux vœux que d'autres jeunes filles où d'autres jeunes garçons puissent à leur tour comme elle de part leur réussite scolaire et leur parcours professionnel faire la fierté de notre cher pays.





Ansafdine Msa Mliva

Titre et photo ©La rédaction