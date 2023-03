Qu'est ce qui pousse la jeunesse à tenter de rejoindre l'Europe...souvent au péril de leurs vies?

Certains hypothèquent leurs terrains familiaux ou s'endettent en gageant les bijoux de leurs mères ou de leurs sœurs, afin d'obtenir l'argent nécessaire pour les passeurs. Je mesure allègrement la détresse et le désespoir qui pousse à commettre l'irréparable parfois dans un pays où l'horizon professionnel est sombre.



Le chômage touche plus particulièrement les jeunes bardés de diplômes. Qu'ils soient étudiants aux pays où diplômés du Maroc, du Sénégal, Tunisie nul n'est épargné L'Europe et la France notamment miroiter depuis toujours l'idée de conditions de vie meilleure. Une fois ici beaucoup déchante tout n'est pas aussi simple et rose. Car être un sans papier signifie vivre constamment la peur au ventre avec la perspective d'être contrôler et d'être renvoyé au pays honteusement.



Si il y'a bien des gens à accabler concernant ces tragédies humaines ce ne sont pas ces hommes et femmes qui tentent de partir pour survivre en Occident mais bien toute la classe politique du pays qui n'a pas su mettre oeuvre depuis presque 50 ans d'indépendance les conditions économiques nécessaires afin de les retenir.



Mes pensées les plus attristés vont à l'endroit de ces naufragés économiques et à leurs familles endeuillées notamment celle du jeune Machouhour Assoumani de Mbéni, puisse Dieu le Tout Miséricordieux l'accueillir lui et les autres dans son vaste Paradis. Amine .



Derrière ces morts et ces tragédies se cachent souvent tout un business très lucratif de la misère humaine tenu par une véritable mafia. C'est une activité économique en plein essor compte tenu de la distorsion de richesse entre Nord et Sud. Attirés par la perspective d'une vie meilleure en Europe ces personnes sont prêtes à tout bravant les risques les insensés.