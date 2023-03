Quand Mahamoudou Mradabi plaide pour Abdourazakou Abdoulhamidi





[...] Lors de notre première prise de commandement, des soldats avaient un pied en samara et un autre en chaussure. On peut imaginer sur quel pied danser. Ils portaient chacun un pantalon blanc ou noir et une chemise kakis. Il n'y en avait plus d'uniforme.





On aurait cru qu'on était en carnaval. A la question sur ce qui m'a inspiré de créer la Gendarmerie nationale, c'était curieux. En effet, tout ce que j'ai vécu et subi dans l'armée (française), je ne me voyais plus jamais dans l'armée. J'avais complètement mis de côté l'idée de l'uniforme militaire.





A la fin du pouvoir d'Ali Soilihi, J'étais rappelé à Mayotte. C'était pour percevoir les arriérés de ma pension. C'était une somme importante qui me permettait de me projeter dans d'autres aventures comme le commerce. On s'était mis d'accord que j'allais me lancer activement à l'activité commerciale. J'étais même parti deux fois au Kenya dans le cadre de cette nouvelle perspective. Dieu merci, avec cet argent, j'avais même déjà accompli le Haj à la Mecque en 1978.





En effet, alors que je m'étais déjà engagé dans cette activité, je me suis retrouvé, un jour sur la place Mtsangani, au centre-ville de Moroni. Une voix résonnante scande mon nom un peu de loin. Je lève la tête. C'est Soilihi Abdoulkarimou, un grand notable de Moroni, un ancien enseignant arabisant, l'oncle d'Abdallah Djossi. Il m'a aperçu et m'a appelé. Je me rapproche.





- Je t'inscris sur la liste ? me demanda t-il.

- Oui, inscris moi, lui répondis-je sans savoir exactement pourquoi cette liste. En réalité, l'idée qui me venait en tête, j'avais cru que c'était une liste des gens qui allaient manger du Karam et qu'il m'inscrit pour aller manger. - Je t'inscris ?





- Oui, inscris moi, lui- ai-je répondu, mais c'est où ?

- À la Mecque ! m'a-t-il répondu.





À l'époque c'était souvent comme ça pour les candidats au Haj. Avant ce fût des volontaires locaux qui se constituaient représentants et qui se chargeaient de chercher les clients et dresser la liste des pèlerins. Aujourd'hui, c'est plutôt organisé sous le contrôle de l'État.





À mon retour de la Mecque, j'étais affaibli. Je suis resté dans le pays. Presque deux mois après le Haj, fin 1978, on est venu me chercher. C'était un gendarme français. À ce moment - là, Abdillah Mohamed était Chef du Gouvernement de transition. Ils organisaient la mise en place des institution.





Arrivé de Ouziouani, ma femme m'apprend qu'un gendarme blanc était venu me chercher. Trente minutes après, l'homme en question revient. Il me salue. On se serre la main et me tend un papier.





- C'est un décret qu'on m'a confié vous remettre à mains propres. Si jamais vous êtes d'accord, vous êtes convié à un défilé militaire qui a lieu cet après-midi sur la Place de l'indépendance avec tous les gendarmes.





À cette époque-là, c'était la génération Oubeidi Bacar, ancien gendarme de Koimbani. Lui, avait même fait la deuxième guerre mondiale aux côtés des tirailleurs sénégalais. La majorité des gendarmes, à l'époque était des gardiens dans le milieu carcéral. J'ai dû réfléchir pour trancher entre l'amour et l'amitié par rapport à mon projet commercial, les fonds que j'avais mobilisés pour m'y lancer...etc.





- Est-ce que j'abandonne ce beau projet pour être nommé officier dont le défi imminent est de créer la nouvelle gendarmerie des Comores ? Au bout de quelques minutes, j'ai décidé de m'y engager. J'ai dit à l'émissaire qui était un Français que c'est d'accord - Je viens.





On est parti ensemble jusqu'à son Bureau jadis appelé La Défense (bâtiment derrière l'ancien trésor), en face de l'ancienne station Filing. Arrivés tous les deux au bureau, il me rassure avec des conseils. Ce n'était pas une tâche facile mettre en place pour la première fois une telle institution.





Mais Dieu merci, la coopération française n'a pas ménagé ses efforts pour remonter la pente. Ça n'a pas attendu longtemps. Des gendarmes français ont débarqué à Moroni après que la Révolution avait demandé leur départ. Ce fût des gens que je connaissais déjà. J'ai pu les accueillir, et c'est parti de là. J'ai bénéficié d'un grand accompagnement technique dans le cadre de cette coopération française.





Entre-temps, avec cette nouvelle dynamique créée par cette naissance de la Gendarmerie nationale, il eût quelques tensions concurrentielles entre la Fac et la nouvelle institution. En effet, le Chef de mission à la tête de la Force Armée Comorienne (FAC), était un militaire de carrière. Il était un colonel de combat d'infanterie. Ce dernier a longtemps sous-estimé la Gendarmerie traitant le Corps des bouffe papiers.





Il ne considérait pas assez le commandant de bastion qui était envoyé m'assister. Il y avait donc ce duel mais qui n'aura pas duré longtemps car la coopération en a profité pour y mettre le paquet.





On peut se demander comment j'ai été la personne contactée et à qui on a tendu un décret sur ce dossier. Au lendemain de la chute de la Révolution soilihiste, Ahmed Abdallah et son équipe mettaient en place les institutions militaires. Le représentant de l'île de Ngazidja qui était là, ce fût Mahamoud Mradabi aux côtés de Commandant Ahmed qui a déjà le statut du Chef d'état major. Une proposition a été faite dans les discussions, concernant notamment Ahmed Mzungu qui est le père de Takfine, aujourd'hui patron du Cosep.





Ahmed Mzungu et moi, nous étions collègues à la gendarmerie. C'est à ce moment-là qu'intervient Mradabi. Il s'opposa à cette idée consistant à confier les deux forces à deux Comoriens d'une même île (Anjouan). Le président Abdallah intervint et demanda - Mais à Ngazidja, qui proposez-vous ?





- Nous avons Abdourazakou, répondit Mahamoud Mradabi.

- Il est d'où ? rétorqua le président.

- Il est de Koimbani, rajouta Mradabi.





Je dois donc cette première nomination à Mahamoud Mradabi avec lequel nous avons longtemps et toujours entretenu des liens d'amitié et de fraternité. Il a été un grand patriote. De cette séquence nait une histoire entre le président Ahmed Abdallah et moi même.





Le président eut très vite découvert mes origines et ma descendance royales, mon lieu de naissance, l'éducation et la formation de gendarme que je suis qui n'ont rien à voir avec celles des militaires. Il a trouvé en moi un homme posé et consciencieux quelque chose dont il aura très souvent besoin. J'étais très souvent collé au président. Il me demandait assez [...]





Par Abdoulatuf Bacar