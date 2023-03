Naufrage à Madagascar : Réaction du président Malgache Andry Rajoelina

Un bateau de type kwassa a fait naufrage ce samedi au large des côtes de Madagascar, ont annoncé ce lundi les autorités maritimes malgaches. Le bateau qui transportait une quarantaine de personnes était en route vers l'ile comorienne de Mayotte. Un bateau de type kwassa a fait naufrage ce samedi au large des côtes de Madagascar, ont annoncé ce lundi les autorités maritimes malgaches. Le bateau qui transportait une quarantaine de personnes était en route vers l'ile comorienne de Mayotte.





Le président Malgache Andry Rajoelina exprime sa tristesse :





«Bien que je sois dans le sud de l'île, en train d'aider les victimes de l'ouragan, je ne peux m'empêcher d'exprimer ma tristesse en apprenant que la catastrophe maritime a coulé un navire transportant 47 passagers du côté nord-ouest de l'île au large de Happy. Un hors-bord Akiho a immédiatement été envoyé sur les lieux pour aider à la recherche des victimes. Le nombre de morts s'élève à 22, 23 ont été sauvés en toute sécurité selon les rapports.





Mes plus sincères sympathie et condoléances à tous ceux qui ont perdu leur famille et leurs proches à cause de cette tragédie. Et j'exhorte tout le monde, aussi bien les gens ordinaires que les autorités, à toujours respecter et respecter la loi afin de prévenir de tels accidents.»