Maore : Décasage massif en perspective

MAORE : DECASAGE MASSIF EN PERSPECTIVE





Dans une vidéo qui circule sur le net, l’illuminée Estelle Youssoufa, déverse sa bile haineuse anti comorienne, en se prenant pour Jeanne d’Arc chargée d’une mission divine pour libérer Maore des envahisseurs comoriens.





On y apprend la programmation dans le plus grand secret par le ministre de l’intérieur français Darmanin et les dirigeants sécessionnistes maorais d’une opération baptisée Wuambushu dont l’objectif affiché serait de lutter contre l’immigration clandestine, de détruire les bidonvilles et d’anéantir les bandes.





Plusieurs centaines de gendarmes mobiles seront mobilisés spécialement et renforceront les effectifs sur place. Il s’agit en réalité d’une opération, sans précédent par son envergure, destinée à nettoyer Maore des « clandestins comoriens ».





On projette des décasages massifs menés directement par les forces de police. Les expulsions manu militari dites « reconduites à la frontière » se multiplieront également. Les pogroms, car il s’agit bien de cela, devraient débuter fin avril, au lendemain du mois de ramadan et devraient durer jusqu’en juin





Mais voilà que le secret a été percé par les fins limiers du Canard Enchaîné, journal satirique français bien connu et commence à créer des vagues.





L’illuminée Estelle réagissait à « l’outrance » du syndicat de la Magistrature (voir flash info du 27/02/2023) qui a osé s’insurger contre les amalgames et l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire, qui a osé défendre des droits humains imprescriptibles.





Quelle va être l’attitude du gouvernement comorien face aux milliers de Comoriens dont des femmes et des enfants, qui vont se retrouver campant dans les rues de Maore dans des conditions sanitaires épouvantables, jetés en pâture à des policiers sans scrupules et à des hordes haineuses encouragées et encadrées dans leurs forfaitures ?





Quelle va être l’attitude du gouvernement comorien face aux milliers de Comoriens qui vont être expulsés manu militari de Maore dans des conditions abominables ?





Le président de l’Union des Comores, Azali optera-t-il pour les pirouettes et se cacher derrière des « négociations » sécrètes illusoires puisque les Français clament à qui veut les entendre que Maore est française et qu’il ne peut pas être question de négociations en la matière.





Le président de l’Union Africaine, Azali, ignorera-t-il ce qui se trame contre un peuple africain qui va subir ce que les juifs ont subi sous l’Allemagne nazie ?





Le président de l’Union Africaine, Azali, qui dans son premier discours, a ignoré Maore dans son survol des zones de conflits auxquels est confronté le continent noir, va-t-il se rattraper et impulser une vigueur nouvelle au combat comorien et africain pour Mayotte comorienne !?





La suite nous le dira, les masques troués tomberont.





Idriss (01/03/2023)