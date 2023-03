« MALIK », un ouvrage à dévorer sans retenue





Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de littérature pour un coup de cœur que j'ai eu en découvrant "Malik, enfant de la médina " de Kamaroudine ABDALLAH PAUNE, paru aux éditions Thierry Sajat, à Paris.





J’avais déjà lu ses écrits qui sont, pour la plupart, très passionnants. Mais celui que je viens de dévorer avec gourmandise qui se présente sous la forme d'une autobiographie romancée m’a profondément touché et m’a plongé littéralement dans les moments heureux de mon enfance et adolescence dans notre ville-cité Mutsamudu.





Pour moi ce livre est un véritable chef-d’œuvre qui allie talent d’écrivain et poésie. Un style d’écriture, remarquablement fluide, clair et envoûtant, qui m’a permis de savourer chaque page en un clin d’œil. Dès les premières lignes, il a su capter mon attention si bien qu'il m'était parfois difficile de m'en détacher pour d'autres occupations. Il m'a même arraché des larmes à l'évocation d'une mère, une mère courage comme toutes nos mères qui sacrifiaient tout pour le bien de leurs enfants ; mais en plus c'était une jeune veuve sans éducation, sans métier, qui a dû élever seule un enfant orphelin de naissance. J’ai été touché par sa bienveillance, sa douceur et sa force, et j’ai ressenti la présence de cette figure tout au long du livre, sans qu'elle y soit évoquée directement.





Mais ce livre a su aussi retranscrire avec excellence, l’ambiance de la ville-cité de Mutsamudu, son évolution historique et culturelle, ainsi que la vie des personnages parfois pittoresques et attachants qui l’ont marquée. "Malik" est un témoignage émouvant et merveilleux de notre enfance, nos jeux, nos lectures, nos danses et nos traditions, et il nous rappelle que malgré les difficultés, cette cité avait su préserver une harmonie sociale et une quiétude particulière à l’époque où nous étions adolescents. C'est un hommage mérité à notre ville, à nos ancêtres et à la force de cette ville quand elle se dressait encore avec prestance, talents et compétences pour entourer, éduquer et protéger ses enfants.





J'ai été particulièrement sensible à la mémoire extraordinaire dont a fait preuve l'auteur pour saisir d'un coup de plume assuré, non seulement les personnages importants, les marginaux, ainsi que les jeux, les danses et les folklores locaux, qu’ils soient autochtones ou venus d’ailleurs, mais aussi ce qui était encore plus subtil et que j'ai ressenti comme l'âme de cette ville, son parfum et son atmosphère unique.





Sans oublier l’engouement pour la recherche du savoir dans une ville qui recelait peu de possibilités et de moyens mais se caractérisait par une soif permanente de la connaissance et du désir inextinguible d'excellence de la part de ses enfants.





Je remercie l'auteur pour ce livre poignant et captivant qui a fait ressurgir en moi des souvenirs que j’avais cru oubliés à jamais.





C'est une contribution non négligeable à la littérature de notre ville-cité Mutsamudu, et je ne saurais plus le recommander à tous les Mutsamudiens afin qu’ils le lisent et en partagent le contenu avec leurs enfants pour perpétuer la mémoire de notre patrimoine. Les habitants des autres villes d'Anjouan et des autres îles y trouveront également en plus des frissons d'un récit bien mené, matière à se passionner, à peser, et à comparer avec ce qu'ils connaissent déjà chez eux.





Personnellement "Malik" m'a réconcilié de nouveau avec la lecture et a constitué pour moi un régal que je vous recommande à partager en vous le procurant auprès de son éditeur : Éditions Sajat- 5 rue des fêtes- Paris 19e ou plus sûrement en vous adressant à l'auteur directement sur son adresse mail ( kamarap29@gmail.com ), qui se fera certainement un plaisir de vous le faire parvenir.





Encore merci à son auteur pour les moments d'émotion qu'il m'a procurés personnellement et pour cette contribution à la préservation de notre patrimoine.





Merci pour tout.





Anli Yachourtu JAFFAR

31 mars 2023