L'étonnante justification d'un joueur qui n'a joué que 84 minutes cette saison avec Lens

Le RC Lens qui a réalisé la très bonne opération de la 27e journée de Ligue 1 en s'imposant largement sur la pelouse de Clermont Foot 63 (0-4) le weekend dernier grâce notamment à un triplé de Loïs Openda, a profité des faux pas de Monaco et de l'Olympique de Marseille pour reprendre sa place sur le podium et surtout pour recoller à 2 points de l'OM. Les Sang et Or tenteront donc de confirmer ce weekend face à une équipe de Angers SCO en totale perdition.





Un dernier match avant la trêve internationale qui va concerner plusieurs joueurs lensois. Néanmoins un joueur a refusé de rejoindre sa sélection, en l'occurrence Ismaël Boura.





L'étonnante justification de Ismaël Boura





Surpris de se retrouver dans la liste des Comores pour la double confrontation face à la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Ismaël Boura est rapidement sorti du silence et a démenti le fait d'avoir donné son accord au sélectionneur des Comores, Younes Zerdouk.





"Je n'ai pas donné mon accord. Je l'ai appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux." a t'il confié dans des propos relayés par France Info Mayotte avant de poursuivre.





"Je préfère me concentrer, avec mon club, sur la fin de saison" a indiqué Boura qui assure toutefois être en contact avec la sélection comorienne "depuis un moment, on s'est rencontré, on a échangé ensemble, mais pour l'instant, je le répète, la priorité, c'est mon club, après la porte n'est pas fermée"





Boura joue peu à Lens

Justifier son refus par le fait de vouloir se concentrer sur son club est louable. Néanmoins Ismaël Boura est très loin d'être un joueur cadre du RC Lens. En effet, le latéral gauche de 22 ans n'est apparu qu'à 9 reprises cette saison en Ligue 1 pour seulement 84 minutes de jeu. Boura n'est que le 4ème dans la hiérarchie au poste derrière Deiver Machado, Massadio Haïdara et Przemyslaw Frankowski.





Décision étonnante...





