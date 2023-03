«La femme comorienne a de l’avenir devant elle»

Le thème retenu cette année, au niveau international, pour célébrer la journée de la femme est : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité des sexes ».





Fomboni, Mohéli, le 13 mars, 2023





Permettez-moi tout d’abord, de remercier les organisateurs de cet évènement, pour avoir bien voulu accepter d’ajourner de quelques jours, la célébration de cette Journée Internationale des Droits des Femmes qui se tient traditionnellement le 08 mars, afin de me permettre, comme chaque année, d’être présent.





Je suis en effet très attaché, à la défense des Droits des Femmes, tout comme le Gouvernement y est très engagé.





En outre, cette Journée, est l’occasion annuelle, d’exprimer publiquement et solennellement, notre reconnaissance envers nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles, pour leur contribution à la vie de tous les jours et au développement de notre pays.





La ferveur de plus en plus marquée qu’obtient chaque année un peu plus cette Journée ainsi que votre présence toujours plus massive à cette célébration, témoignent du respect et de l’estime que vous accordez à la femme comorienne et à son épanouissement.





Je voudrais ainsi vous en remercier Mesdames et Messieurs, féliciter les organisateurs de cet évènement et saluer les autorités de l’Ile de Moili, et plus particulièrement mon frère, le Gouverneur Fazul ainsi que l’ensemble de la population de cette magnifique île, pour leur implication, leur accueil chaleureux et leur hospitalité légendaire.





J’exprime toute notre gratitude à l’ensemble de nos partenaires, bi et multilatéraux, en particulier le système des Nations Unies, pour leur accompagnement, dans les efforts que nous déployons, en vue de protéger les droits des femmes et promouvoir leur bien-être.





Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Le thème retenu cette année, au niveau international, pour célébrer la journée de la femme est : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité des sexes ».





Vous conviendrez avec moi, que ce thème vient à point nommé, dans la mesure où la femme joue un rôle de plus en plus important dans le développement socio-économique de nos payset le bien-être de nos populations.





Toutefois son implication dans les domaines de l’innovation et de la technologie, reste encore limitée, surtout dans des pays en développement comme le nôtre.





Je voudrais alors saluer le lancement par les États membres de l'Union Africaine, de la feuille de route de mise en œuvre de la Décennie de la Femme Africaine pour l'Inclusion Financière et Économique 2020-2030 et son programme phare, l'Initiative 2030 pour l'Inclusion Financière et Économique des Femmes et des Jeunes de l'Union Africaine.





Je mesure les défis que nous avons à relever et la tâche qui nous incombe, surtout en ce moment, où nous assumons la présidence en exercice de l’Union Africaine.





En effet, cette initiative qui impliquera certainement la technologie et l’innovation dans sa mise en œuvre, permettra aux femmes de maximiser leurs chances d’accéder en grand nombre et sur un même pied d’égalité que les hommes, à l'espace technologique, qui est un incontournable moyen de contribuer au développement durable.





Elle permettra également aux femmes de bénéficier de possibilités infinies pour construire des réseaux, multiplier les occasions et ouvrir les esprits, pour plus de créativité.





Dans un monde de plus en plus connecté, il est en effet important que tous les acteurs du développement et notamment les femmes, aient accès aux technologies et développe des connaissances et des compétences dans ce domaine, afin de s’épanouir davantage et apporter une contribution significative à l’essor de nos pays.





Il faut souligner d’ailleurs que lorsque les femmes sont en mesure d’utiliser les nouvelles technologies en toute sécurité, elles peuvent faire entendre leur voix, exercer leur droit et leur autonomie et profiter de ces plateformes qui peuvent changer leur avenir, mais aussi celui de la société en général.





Néanmoins il faut aussi, dans cette quête pour plus de technologie et d’innovation, veiller à ce qu’il n’y ait plus d’abus et de violences sexistes liés au développement des technologies, qui sont souvent utilisées comme arme, ciblant tout particulièrement les femmes et les filles, de manière disproportionnée.





Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,





La femme comorienne a de l’avenir devant elle.





Elle a su se faire une place dans les hautes sphères de notre Administration.





Elle évolue au sein des Gouvernements successifs et de l’Assemblée Nationale, ainsi que dans d’autres postes importants qu’elle occupe dans le pays.





Elle est un maillon essentiel du développement socio-économique de notre pays, elle s’implique de plus en plus dans l’entreprenariat et mérite d’être accompagnée et encouragée à se lancer notamment dans la digitalisation de ses activités pour plus de développement.





Le e-commerce, le Mobile-Banking sont autant d’opportunités qui se développent dans notre pays et qui permettront aux femmes de promouvoir leurs activités commerciales et favoriser leur autonomisation. Les femmes doivent, par conséquent, être encouragées à privilégier leur utilisation.





Il est en effet inconcevable que l’immersion des femmes dans le monde de la technologie et de l’innovation, qui permettent de gagner plus de temps et de réussite, soit encore lente, alors que les femmes ont les mérites nécessaires pour accéder, tout comme les hommes, aux formations relevant de ces domaines.





Nous devons alors poursuivre les réformes en cours, pour qu’à l’instar des hommes, les femmes comoriennes puissent apporter en nombre et au plus haut niveau, leur contribution au développement de notre pays, à travers l’innovation et la créativité.





Cette transformation passera non seulement par la sensibilisation des femmes à s’intéresser aux formations liées aux technologies et à l’innovation, mais aussi par la mise à disposition des appuis financiers nécessaires pour qu’elles osent se lancer, notamment dans l’entreprenariat technologique.





Elle passera tout particulièrement, par la formation de plus en plus de jeunes filles, à l’instar des garçons, aux études en Sciences, Technologie, Médecine ou Ingénierie, afin que plus tard, elles puissent accéder plus facilement aux métiers liés aux innovations techniques et technologiques.





Mesdames et Messieurs





La promotion de l’égalité de la complémentarité homme-femmes et du leadership des femmes, doivent aller de pair avec le combat que nous menons, pour que les femmes aient accès aux services de bases et bénéficient pleinement de leurs droits les plus élémentaires.





La mise en place par le Gouvernement, de projets destinés à relancer les activités essentiellement menées par les femmes, dans la reprise post-Covid19, notamment dans le secteur informel visent ainsi à les sortir davantage de leur vulnérabilité et de leur dépendance.





Ainsi, non seulement nous devons nous battre pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles mais nous devons également tout faire pour qu’elles disposent de tous les outils qui leur permettront de promouvoir leur autonomie et jouer un rôle de premier plan dans nos sociétés.





De même, le Gouvernement entend intensifier le combat contre les violences faites aux femmes et aux filles par des mesures concrètes, contre ceux qui abusent des personnes plus vulnérables.





Le parquet et toutes les autorités concernées, ont reçu les instructions nécessaires, pour une application sans concession, du Code pénal de notre pays, que j’ai promulgué après son adoption par nos Honorables Députés.





Je veillerai personnellement au respect de ce Code Pénal, en la matière, afin que les auteurs de violences, en particulier contre les femmes, les filles et les enfants, soient identifiés, recherchés, poursuivies et condamnées, conformément à la Loi, pour la préservation de l’intégrité morale et physique, des générations présentes et futures.





Je tiens à saluer l’accompagnement de nos partenaires bi et multilatéraux, dans ce combat.





Mes Chers Compatriotes, Honorable assistance,





Notre pays est compté parmi ceux qui mettent avant, la place et le rôle de premier plan des femmes, dans le développement socio-économique.





Il reste dans la droite ligne de l’héritage social, culturel et religieux, légué par nos prédécesseurs, qui ont toujours honoré la femme comorienne et qui lui ont toujours réservé une place de choix dans la société, accepté sa participation aux activités sociales et aux professions de son choix.





Certes, beaucoup reste à faire et nous pouvons faire mieux.





Certes également nous notons la présence de femmes aujourd’hui, à la tête de la Grande Ile et de certaines Communes, mais aussi à des postes de choix au Parlement, au Gouvernement et dans le Cabinet présidentiel, dans les Directions de l’Administration et des entreprises publiques et privées, ainsi que dans les Commissions nationales de haut niveau, entre autres.





Toutefois, cela ne suffisent pas.





Il nous faut encore et toujours, valoriser les femmes, faire encore plus en faveur de son autonomisation et de son accession aux postes de prise de décisions.





Pour cela, la femme comorienne doit s’engager davantage et s’impliquer encore plus, dans la sphère politique de ce pays, pour qu’elle puisse mieux bénéficier des réformes en cours, et, comme elle l’a toujours fait, apporter sa contribution au développement socioéconomique de notre pays.





C’est ainsi qu’elle pourra participer à l’édification d’un monde digital inclusif, au sein duquel les hommes et les femmes évolueront, sur le même pied d’égalité.





Honorable assistance,





Avant de terminer mon discours, je tiens à féliciter le Ministère de la Santé, à travers le Commissariat national de la solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, pour l’action engagée en faveur de la promotion du leadership féminin et de l’égalité de genre en général.





Je voudrais pour conclure, me joindre à vous, Mesdames et Messieurs, pour rendre un hommage mérité aux femmes en général et à la femme comorienne en particulier, tout en saluant leur contribution inestimable et incontournable au développement socio-économique et à la prospérité de nos pays.





Je vous remercie.

