« Je connais le prix de votre soutien...Vous êtes restés fidèles et avez toujours voté pour Azali»

Pour la deuxième fois pendant le ramadan, le Parti CRC a participé à un cérémonial de rupture de jeûne organisé par la Coordination de la CRC de Hambou ce mercredi 29 mars chez Mohamed El Amine, Directeur général de l’environnement, en l’honneur du Conseiller privé du Président de l’Union des Comores, Nour El Fath Azali et du parti CRC.





Parmi les participants, figuraient le secrétaire général du Parti CRC Monsieur Youssoufa Mohamed Ali, le Conseiller privé du Président de l’Union des Comores, Nour El Fath Azali, Kamalidini Souef, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Houmed Msaidie, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, du Tourisme et de l’Artisanat, Porte-parole du Gouvernement, Daniel Ali Bandar, Secrétaire général du Gouvernement et Mohamed Soilihi Djounaid, Directeur général de la Société Nationale d’Électricité.





Plusieurs ministres, des députés, des secrétaires généraux et un grand nombre de personnalités de la CRC ont été présents à l’iftar de « la CRC ». Dans son allocution, le Conseiller privé du Président a présenté ses vœux de santé et prospérité en ce mois sacré du ramadan à l’ensemble des musulmans et des militants et a salué leur engagement, leur sacrifice au service du parti et du pays.





« Je connais le prix de votre soutien sans faille à notre famille politique. Vous êtes restés fidèles et avez toujours voté pour Azali. Je ne peux qu’en ce moment de partage, de communion, et d’hospitalité entre amis vous remercier infiniment et vous faire part de notre plus profond respect.»





Le Conseiller privé a également évoqué les différents projets menés en faveur de la commune de Hesta et au-delà de la région de Hambou, tels que l’ouverture prochaine de l’école technique. « L’école est le meilleur endroit pour les enfants, une clé de réussite dans la vie et donc une étape cruciale pour améliorer la qualité de vie de nos enfants. Il était important pour nous de vous offrir cette infrastructure » .





Pour clôturer son allocution, Nour El Fath Azali a informé la Commune de Hetsa du projet d’adduction d’eau qui répond aux objectifs stratégiques du Président Azali dans le développement, la politique de santé et réduction de la pauvreté. « En effet, tous ces travaux en cours répondent aux besoins économiques et sociaux de la population au même titre que la construction de la route Mitsoudjé Foumbouni. »





Dans son allocation, le Secrétaire général du parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali avait rappelé que le Conseiller privé est à la fois convive et hôte. « Leader de Hambou, nous sommes ce soir chez lui, nous vous remercions ainsi qu’à la commune de Hesta pour l’accueil fraternel qui nous est réservé » , avait-il dit en préambule, avant de rajouter que « le parti est le moteur de tous les combats politiques. Investissez-vous, engagez-vous, car la CRC est une machine à gagner, et l’investissement doit être total pour le pays. Nous sommes venus mobiliser les populations autour de la vision de son Excellence le Président Azali que nous portons tous et partageons ensemble. »





Animé par la volonté de rassembler et réorganiser ses troupes militantes, Youssoufa Mohamed Ali avait insisté sur l’esprit de tolérance qui devrait habiter désormais les militantes et militants. «Azali Assoumani est un grand leader fort qui incarne l’âme dirigeante des efforts du développement portant à rendre ce pays émergent. Il est un homme tolérant, il sait pardonner et il a le sens de l’écoute. » dit-il.





Pour finir son discours, le secrétaire général de la CRC a rappelé que ‘le développement de l’esprit de tolérance, de spiritualité, de la fraternité est la clé de la victoire. Car ici et maintenant, nous nous entrainons à gravir les marches de la victoire ensemble,’ avait — il dit avant de déclarer que 26 mai 2024, le peuple comorien aura un président élu et sans double nationalité.





Le diner de la rupture du jeûne de ramadan avait réuni plus de 200 convives, et la Convention du Renouveau pour les Comores va multiplier ces moments de concorde.





CRC