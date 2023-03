Anjouanais de Mayotte : une annonce qui suscite l’inquiétude

Le problème que nous subissons tous à Mayotte découle des actes méprisants, haineux, égocentriques et de suprémacisme ethnocentrique perpétrés par l’élite politique de Ngazidja-Comores depuis le putsch anti-anjouanais du 3 août 1975, ainsi que depuis ce qui ressemble à une cession de l’île de Mayotte à la France par leur leader, le marabout Azali, pour ses intérêts personnels et claniques, sans que personne ne réagisse et en toute impunité. Cela a eu lieu le 11 septembre 2005, après que Azali a mis fin au comité ad hoc de l’OUA pour la réintégration de Mayotte. L’annonce selon laquelle les Anjouanais seront expulsés après le mois sacré du Ramadan, probablement en avril 2023, ne fait qu’aggraver la situation déjà délicate.

Ce marabout leader est aujourd’hui hissé par l’Occident, président de ce « machin de crabes » dit Union Africaine. Aura-t-il le culot d’affronter ses maîtres en empêchant Darmanin de persécuter les Anjouanais qui sont bien chez eux à Mayotte ?

Pour rappel, ce vassal de l’Occident a déjà signé le 16 mars 2018 une convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Union des Comores (source : Cf. https://www.legifrance.gouv.fr/) et qu’il a aussi accepté de reprendre les refoulés de Mayotte (source : Cf. https://alwatwan.net/mayotte). Il reste à voir comment il répondra aux demandes de justice et de protection pour les Anjouanais vivant à Mayotte. Attendons de voir ce qui va se passer !

Je déplore que ce soient les Anjouanais qui subissent le plus et le plus souvent les conséquences de ces lots d’humiliations et de persécutions dans cette île, ainsi que les nombreuses vies humaines englouties dans les abysses de l’océan Indien, dans ce bras de mer qui sépare nos deux îles. Tout cela résulte d’une idéologie de domination et de discrimination de la part de l’élite politique de Ngazidja-Comores et de leur centralisme outrancier d’État. De telles attitudes et leur système institutionnel, ne font qu’accentuer les divisions entre les peuples et causer des préjudices durables.

Les Comoriens doivent prendre conscience que les autres insulaires, Anjouanais, Mohéliens et Mahorais, ont également des droits et des aspirations légitimes qui doivent être respectés. En reconnaissant cela, nous pourrons nous rassembler et travailler ensemble pour construire un avenir viable et enviable pour tous.

Les Comoriens doivent changer leur mentalité pour l’intérêt commun, la cohésion sociale et la quiétude de tous. Ils doivent comprendre que la diversité culturelle et ethnique de notre archipel est une force et non une faiblesse, et encore moins un levier sur lequel ils doivent s’appuyer pour écraser les autres et que le respect mutuel est la clé pour une coexistence pacifique et prospère.

Il est temps de mettre fin à l’idéologie de domination et de discrimination qui divise nos peuples et nuit au développement de notre archipel.

À bas l’Union maléfique des Comores !

Vive l’État souverain d’Anjouan !

Anli Yachourtu jaffar

18 mars 2023