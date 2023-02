FREDDY, un cyclone particulièrement violent, menace Madagascar et la Réunion. Pour Madagascar l'impact direct n'est plus une hypothèse, ni une fiction



Le cyclone Freddy s'est formé le 6 février entre les Philippines et le Nord-Est de l'Australie pour se diriger progressivement vers l'Ouest durant les jours suivant tout en se renforçant. Celui-ci a ensuite atteint le stade de cyclone tropicale intense (équivalent de la catégorie 4) environ 6 jours plus tard dans l'océan indien alors qu'un second système, situé plus à l'Ouest, perdait quant à lui en intensité.





FREDDY est devenu un cyclone tropical très intense, stade maximale de l'échelle d'intensité du Sud-Ouest océan indien. C'est un phénomène extrêmement dangereux qui s'approche des Mascareignes. Quel scénario potentiel peut-on envisager ? Voilà ce qu'il est possible de dire à ce stade.





FREDDY UN CYCLONE PARTICULIÈREMENT VIOLENT !





À 10h (Mascareignes) le centre de FREDDY était positionné à 1125km à l'Est Nord-Est de La Réunion, à 950km à l'Est Nord-Est de Maurice et à 400km au Nord-Est de Rodrigues. le météore a atteint le stade ultime de cyclone très intense la nuit dernière. Le phénomène présente une signature de type annulaire qui fait penser à un donut (œil large, anneau de convection parfaitement circulaire et absence d'extension nuageuse périphérique). Mais ce système n'a rien de doux, bien au contraire ! On est face à un météore qui génère des rafales extrêmes près de l’œil excédant les 300 km/h.





LA RÉUNION : La distance de passage au plus reste incertaine. Le JTWC estime un point de passage au plus près à 172 km au Nord Nord-Ouest dans la nuit de lundi à mardi. Toujours selon le scénario GFS, le vent se renforce en soirée. L'intensité maximale dépendra de la distance de passage au plus près. Selon le modèle AROME c'est dans la nuit de lundi à mardi que les vents les plus forts seront observés. À ce stade, le seuil des 130 km/h pourrait être atteint notamment sur le littoral Nord, Nord-Ouest, et sur certaines régions des hauts de l'île. On pourrait avoir la traditionnelle rafale du Maïdo (potentiellement supérieure à 150 km/h) lorsque le système commencera à s'éloigner mardi. Le temps s'humidifie en journée de lundi avec des précipitations qui gagnent le Sud-Est avant de s'étendre au reste de l'île. Le gros de la dégradation pluvieuse est attendue dans la nuit de lundi à mardi. La mer devrait atteindre entre 4 et 6m dans la nuit de lundi à mardi.





QUEL SCÉNARIO D’IMPACT POUR MADAGASCAR ?





Pour Madagascar l'impact direct n'est plus une hypothèse, ni une fiction, mais une réalité future. Selon le CMRS de La Réunion, la zone d'atterrissage pourrait se faire entre le Sud de la région d'Atsinanana et Vatovavy et Fitovinany mardi soir. Il est encore trop tôt pour définir un scénario exact. Toutefois, il va falloir s'attendre à un impact cyclonique violent étant donné l'intensité attendue. Dès mardi les conditions se dégrade sur la côte Est en termes de pluie, vent et avec une mer qui devient dangereuse. Par ailleurs, le risque d'une... Lire la suite sur Cyclone Ocean Indien





Image : Une route bloquée par des branches d'arbre à Saint-Denis de La Réunion le 03 février 2022 à cause du cyclone Batsirai - Richard BOUHET / AFP